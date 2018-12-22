Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı, gezginlerin ve fotoğraf sanatçılarının gözde mekanları arasında yer alıyor.

İHA'nın haberine göre 8 binden fazla abidevi mezar taşının bulunduğu tarihi mezarlığı Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da gezgin ve fotoğraf sanatçıları yoğun bir şekilde ziyaret ediyor.

“İHTİŞAMLI MEZAR TAŞLARINA HAYRAN KALDIM”

Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığını görmek ve fotoğraflamak için 4 bin 200 kilometre yol kat edip Hollanda’nın Amsterdam şehrinden gelen fotoğraf sanatçısı Öznur Bağcı, ihtişamlı mezar taşlarına hayran kaldığını ifade etti.

25 yıldır yurtdışında yaşadığını ve Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı çok görmeyi arzuladığını anlatan fotoğraf sanatçısı Öznur Bağcı, “Buraya Hollanda’nın Amsterdam şehrinden geliyorum. Fatih Mehmet Özdemir beyin düzenlediği fotoğraf turuna katıldım. Doğu olunca ilk başlarda tereddütlerim vardı ama bunu buraya gelince kırdım. Özellikle Ahlat’ı ve Selçuklu Mezarlığı’nı çok merak etmiştim. Buraları görmeyi çok istiyordum. Selçuklu Mezarlığı çok tarihi bir şehir. Mezarlığı çok güzel buldum, temiz ve bakımlı. İhtişamlı taşlar var. Bu güzelliği burada yaşamak çok güzel. Harika fotoğraflar çektim. Bunları sosyal medya hesaplarımdan yayınlayacağım. Bu bir seferlikle kalmayacak. Hollanda’daki arkadaşlarımın da buraları görmelerini istiyorum. Bir daha ki gelişimizde büyük bir grup olarak gelmeyi düşünüyoruz. Buralara gelmek isteyenlerin tereddüt etmeden gelmelerini istiyorum” dedi.

Fotoğraf sanatçısı ve kafile başkanı Fatih Mehmet Özdemir ise Muş, Bitlis ve Van illerini kapsayan 6 günlük fotoğraf gezilerinin ikinci durağı olarak Bitlis ve Ahlat’a geldiklerini belirtti. Özdemir; “İlk defa Selçuklu Mezarlığına geldik ve güzel fotoğraflar çektik. Tarih olarak çok farklı bir yer geldi bize. Geziye Edirne, İstanbul ve Ankara’dan arkadaşlarımız katıldı. Hatta buraları görmek için Hollanda’dan bile gelen arkadaşımız var. Bölge insanı çok güzel ve sıcak kanlı, bizleri çok iyi karşıladılar ve ağırladılar. Herkesin gelip buraları görmelerini tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ