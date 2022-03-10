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Tarihi zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan açıklamalar

Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba açıklamalarda bulunuyor. Kuleba görüşmede "Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı. Amacım insani bir koridorun oluşmasını sağlamak Mariupol'den sivillerin çıkışını sağlamak için. Ne yazık ki Bakan Lavrov bu konuda kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle yazışacağını belirtti" dedi.

Tarihi zirve sonrası Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan açıklama
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Türkiye'nin arabuluculuğu ile Antalya Diplomasi Forumu (ADF) marjında Antalya'da düzenlenen Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı 11.25'te başladı ve 1.5 saat sürdü.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kubela'nın Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda bir araya geldiği bu buluşma krizin başladığı günden bu yana yapılacak en üst düzey temas olarak kayıtlara geçti.

Zirve sonrası bakanlar ayrı ayrı açıklamalarda bulunuyor.

İşte Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'nın açıklamasından öne çıkanlar;

- Bu toplantı hem kolaydı hem zordu. Zordu çünkü ben elimden geleni yaptım. Amacım en azından diplomatik bir çözüm bulmaktı. En trajik durum şu an Mariupol'de yaşanıyor. Kent bombardıman altında havadan bombardıman altında. Ve ben de insani bir amaçla buraya geldim. Amacım insani bir koridorun oluşmasını sağlamak Mariupol'den sivillerin çıkışını sağlamak için. Ne yazık ki Bakan Lavro bu konuda kararlılık sergilemedi ancak ilgili yetkililerle yazışacağını belirtti. Biz aynı zamanda 24 saatlik ateşkes kısmını da ele aldık. Herhangi bir ilerleme kaydetmedik bu konuda. Öyle gözüküyor ki farklı karar alıcıların devreye girmesi gerekecek. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Bu formatta yeniden görüşürüm.

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