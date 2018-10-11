Megastar Tarkan, kızı Liya ve eşi Pınar Tevetoğlu'nun sağlığı için ambalajlı gıdaları yasakladı ve organik ürün siparişi vermeye başladı. Eşinin paketlenmiş gıdalar tüketmemesini isteyen Tarkan, bunun için organik gıdalara yöneldi. Organik yumurtalardan sebze ve meyveye, katkı maddesi olmadan üretilen peynir ve zeytinyağına kadar pek çok üründen satın alan Tarkan'a uzmanlardan da destek geldi.

"TARKAN'I CAN-I GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, organik ürünler almaya başlayan Tarkan için şu sözleri söyledi: "Eşi ve kızına ambalajlı gıdaları yasaklayan Tarkan' ı can-ı gönülden tebrik ediyor, çocuklara sağlıklı atıştırmalık diye meyve resimli yoğurt, çikolatalı UHT süt, kahvaltılık gevrek ve galeta tavsiye eden Türk Pediatri Kurumu'nu Tarkan'dan ders almaya davet ediyorum. Bu vesile ile bir kere daha tekrarlıyorum: "Çocuklarınıza paketlenmiş hiçbir yiyecek ve içecek vermeyin, çocuklarınızı markete götürmeyin."

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