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Tarkan mutlu haberi verdiği videosunda; "Bir süredir yazılıp çiziliyor, konuyla ilgili konuşuluyor. Bize de her gün soruyorlar; 'Doğru mu, değil mi?' 'Değil' desek de inanmıyorlar, 'Yok öyle bir şey' desek de inanmıyorlar. Demek ki hissediyorlar. Belki de haklılar. Evet, doğru, baba oluyorum. Doğru. Çok mutluyum. Paylaşmak istedim sizlerle de." ifadelerini kullanmıştı.