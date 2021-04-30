TARKAN HAKKINDA

Tarkan, 1972 yılında Almanya'nın Alzey kasabasında doğdu. 1986 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye gelen şarkıcı, ilgisi sonucunda Karamürsel'de lise yıllarında ilk müzik eğitimini almaya başladı.

Tarkan, 1992 yılında "Yine Sensiz" albümünü piyasaya sürdü. Bu albüm Tarkan'ın ilk stüdyo albümüdür. Sanatçı, 1994'te "Acayipsin", 1997'de "Ölürüm Sana" ile büyük bir çıkış yakaladı. 1999 yılında piyasaya çıkarttığı toplama albümü, kendisine birçok ülkenin platin ve altın sertifikalarını kazandırdı.

Megastar, 2001'de yayımladığı dördüncü stüdyo albümü Karma'daki "Kuzu Kuzu, "Hüp" ve "Verme" şarkılarını kliplendirdi. İki yıl sonra çıkan "Dudu" albümüyle yeniden ticari başarı yakaladı. Tarkan, 2006'da "Come Closer" adlı ilk İngilizce albümüyle bazı Avrupa listelerine giriş yaptı. "Bounce" ve "Start the Fire", albümden çıkan single'lar oldu.

Tarkan, bir yıl sonra, altıncı stüdyo albümü "Metamorfoz"u yayımladı. Albümdeki şarkıların sözleri, Türk Dil Kurumu tarafından takdir edildi. 2010 yılında yedinci stüdyo albümü "Adımı Kalbine Yaz" dinleyiciyle buluştu ve Türkiye'de Yılın En Çok Satan Albümü oldu.

Sadece müzikal projeleriyle değil, çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle de adını duyuran Tarkan, Türk basını tarafından "Megastar", Dünya basını tarafından "Popun Prensi" ve "Boğaz'ın Prensi" olarak anılmaktadır.