Tarkan-Pınar Dilek Tevetoğlu çifti misafir kabul etmiyor

Geçtiğimiz temmuz ayında kızları Liya'yı kucaklarına alan Tarkan ve Pınar Dilek Tevetoğlu, evlerine misafir kabul etmiyor. Çift, Liya'nın sağlığını tehlikeye sokacak her şeyden sakınıyor