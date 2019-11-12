Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesine bağlı Koçubaba köyünde yaşayan bir çiftçi, tarlasını sürerken traktörün pulluğu bir küpe takıldı.

Çiftçi yaşayanlar üzerine durumu jandarmaya haber verdi.

Jandarma nezaretinde arkeologlar tarafından çıkarılan ve altı kırık olan küp, Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne getirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz AA muhabirine, Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarının çıkarılan küpü restore edeceğini belirterek, "Küp, Bizans dönemine ait erzak kabı olarak kullanılmış. Günümüzdeki ifadeyle ambar olarak kullanılan bir küp. Küpü müdürlüğümüzde sergileyeceğiz" dedi.