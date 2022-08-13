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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde kıyıya yakın noktada batan tekne, meraklı tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Kimi tatilciler tekneyi cep telefonlarıyla görüntülerken, bazı tatilcilerse yanına kadar gittikleri teknenin durumunu yakından inceledi. Cankurtaranlar ise ikinci bir kaza olmaması için sık sık tatilcilere tekneye yanaşmaması konusunda uyarılarda bulundu

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İHA
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Büyük Çaltıcak Plajı’nın yaklaşık 30 metre açığında 5 metre uzunluğundaki sürat teknesini demirleyen Hünkar D., geri manevra yaptı. Bu sırada tekne su almaya başladı.
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    İHA'nın haberine göre durumu fark eden Hünkar D., hemen dümeni kıyıya doğru kırdı. Hızla su alan tekne ardından batmaya başladı.
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    CANKURTARANLAR TARAFINDAN KIYIYA GETİRİLDİ

    Olayı gören kıyıdaki cankurtaranlar tekne sahibinin yardımına koştu. Ancak cankurtaranlar ve Hünkar D., teknenin batmaması için büyük çaba sarf etse de başarılı olamadı.
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    Tekne sahibi Hünkar D., cankurtaranlar tarafından kıyıya getirildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. 
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    Teknenin batmasını önlemeye çalışırken omuzundan yaralanan bir cankurtaran ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayı Hünkar D., yara almadan atlatırken, teknenin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

     
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    “MOTORU TEKNEYE GÖRE ÇOK YÜKLÜYDÜ”

    Cankurtaranlardan Özgür Ağar, iskelede görevini yaparken teknenin battığını fark edip yardıma koştuğunu belirterek, “Çok su alıyordu. Motoru tekneye göre çok yüklüydü. Geri geri giderken direk içeriye su aldı. Abiyi biz kurtardık. Ardından deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri geldi”

     
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    ŞİŞME DENİZ YATAĞI VE YÜZEREK TEKNENİN YANINA GİTTİLER

    Olan biteni meraklı gözlerle izleyen sahildeki bazı tatilciler ise, cep telefonlarıyla kayda girdi. 
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    Bazı tatilciler şişme deniz yatağıyla ve yüzerek yanına kadar gittikleri teknenin durumunu yakından inceledi.
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

    Cankurtaranlar ise ikinci bir kaza olmaması için sık sık tatilcileri tekneye yanaşmaması konusunda uyardı.
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi
  • Tatilcilerin batan tekne merakı, cankurtaranı canından bezdirdi

 

 

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