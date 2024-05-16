Tatlı kaçamağı yapmak isteyenler için: Evde pratik bir şekilde hazırlanabilen şekerpare tarifi!
Genellikle bayramlarda sıkça tercih edilen bir tatlı olan şekerpareyi misafirlerinizin geldiği bir akşam kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, nasıl hazırlanılır? İşte, klasik tatlardan vazgeçemeyenler için evde kolayca yapabileceğiniz şekerpare tarifi!
Ev yapımı tatlıların vazgeçilmezi olan şekerpare tarifiyle mutfaklarınıza lezzet katabilirsiniz. Anadolu'nun en sevilen tatlıları arasında yerini sağlamlaştıran şekerpare, kolay hazırlanışı ve muhteşem lezzetiyle sofralarınızı süslemeye hazır. İşte, şekerparenin yapılışı...
ŞEKERPARE
MALZEMELER:
125 gram oda ısısında margarin
Yarım su bardağı pudra şekeri
3 çorba kaşığı irmik
1 adet yumurta
2 su bardağına yakın un
1 paket şekerli vanilin
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay bardağı fındık
ŞERBETİ İÇİN:
2 su bardağı şeker
3 su bardağı su
4-5 damla limon suyu
YAPILIŞI:
Derin bir karıştırma çıkartın ve içerisine yağ ile pudra şekerini koyup karıştırın. Daha sonra yumurtayı da ilave edin ve tekrar karıştırın. Bu aşamada irmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave edin.
Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin.
Bu sırada bir tepsi çıkartıp yağlayın ve üzerine tatlılarınızı dizin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri altın sarısı rengini alana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin.
Şerbeti için derin bir tencere alın ve içerisine su ile şekeri koyup yaklaşık 10-15 dakika arası pişirin.
Ocaktan almaya yakın limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha pişirin ve şerbeti ılımaya bırakın.
Bu sırada pişen şekerpareleri fırından alıp 2 dakika kadar bekletip ılık şerbeti üzerine kepçe yardımı ile gezdirin. (Şerbet soğuk, kurabiye sıcak olmalıdır.) Biraz şerbetini çekince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!