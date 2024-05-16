Tatlı kaçamağı yapmak isteyenler için: Evde pratik bir şekilde hazırlanabilen şekerpare tarifi!

YAPILIŞI:

Derin bir karıştırma çıkartın ve içerisine yağ ile pudra şekerini koyup karıştırın. Daha sonra yumurtayı da ilave edin ve tekrar karıştırın. Bu aşamada irmiği, kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ilave edin.

Kulak memesi kıvamına gelene kadar yoğurun. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartıp elinizle yuvarlayın. Üzerini çok hafif düzleyip ortalarına birer bütün fındık içi yerleştirin.