Tatlıya düşkün diyabetliler için: Kan şekerini dengeleyen diyabet dostu meyveler!
Diyabet, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen kronik bir sağlık sorunudur. Kan şekerinin kontrol altında tutulması, diyabetle yaşamayı kolaylaştıran en önemli faktörlerden biridir bu yüzden doğru beslenmek gerekir. Peki, diyabet hastaları hangi meyveleri tükettiklerinde kan şekerlerini dengeleyerek diyabetlerini yönetebilirler? İşte, düşük glisemik indeksli, diyabet dostu 5 meyve!
Taze meyveler, besleyici ve diyabet dostu bir diyetin parçası olabilir. Ancak dışarıdaki yanlış bilgiler nedeniyle bazı diyabetli kişiler, çoğu meyvenin doğal şeker oranının yüksek olmasından dolayı meyveden kaçınmaları gerektiğini düşünüyor. Son araştırmalar, diyabetli kişilerin düzenli olarak meyve yiyebileceğini ve bunun kan şekeri seviyelerini düşürmeye bile yardımcı olabileceğini gösteriyor. İşte, diyabet hastalarının tüketebileceği meyvelere dair detaylar...
1. KIRMIZI MEYVELER
Yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi meyveler besleyici meyveler arasındadır. Gıda Fonksiyonları dergisinde 2020’de yayınlanan incelemede, meyve yemenin yemek sonrası insülin ve kan şekeri düzeylerini azaltmaya yardımcı olabileceğini ve bunun da diyabet hastalarına fayda sağlayabileceğini bulundu.
Ayrıca 22 çalışmayı içeren Beslenme, Metabolizma ve Kardiyovasküler Hastalıklar dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmada yaban mersini ve kızılcık tüketiminin, diyabetli kişilerde açlık kan şekerini ve uzun vadeli kan şekeri kontrol belirteci hemoglobin A1c'yi (HbA1c) önemli ölçüde azalttığı öğrenildi.
2. AVOKADO
Avokado, karbonhidrat oranı düşük ve yağ oranı yüksek olduğundan sağlıklı bir meyvedir. Bir avokadonun yarısı yalnızca 8,5 gram karbonhidrat içerir ve yaklaşık 30 gram sağlıklı yağ sağlar; bu da avokadoyu düşük karbonhidratlı diyet yapanlar için akıllı bir meyve seçimi haline getirir.
Diyabet Bakımı dergisinde 2016’da yayınlanan araştırmada, 24 çalışma gözden geçirildi ve avokadoda bulunan tekli doymamış yağların, karbonhidrat ve çoklu doymamış yağ içeren diyetlere kıyasla tip 2 diyabetli kişilerde daha iyi glisemik kontrol sağladığı görüldü. Yani avokado yemek, yemek sonrası kan şekeri artışlarını köreltebiliyor.
3. TURUNÇGİLLER
Portakal ve greyfurt gibi turunçgiller diyabetli kişiler için iyi bir seçimdir. Bu meyveler yalnızca düşük bir glisemik indekse (GI) (bir yiyeceğin kan şekeri düzeylerini ne kadar yavaş veya hızlı yükselttiğinin bir ölçüsü) sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda iltihabı azaltmaya ve sağlıklı glisemik kontrolü desteklemeye yardımcı olabilecek besinlerle de doludurlar.
Diyabetoloji dergisinde 2011’de yayınlanan araştırmada düşük Gİ oranlı mevye tüketmek, diyabetli kişilerdeki kan basıncını ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı oluyor. Bununla birlikte, portakalların glisemik indeksi (GI) 43’tür ve bu oran düşük kabul edilir. Yani, karpuz gibi yüksek GI oranına sahip meyvelerle karşılaştırıldığında portakalların kan şekeriniz üzerinde daha az etkiye sahip olacağı anlamına gelir.
4. ELMALAR
Elmalar, diyabet kontrolü için önemli olan besinler açısından zengin, başka bir düşük GI meyvesidir. Orta boy bir elma, şekerin kan dolaşımında emilimini geciktiren, çözünebilir lif de dahil olmak üzere yaklaşık 5 gram lif sağlar.
Nutrients dergisinde 2022’de yayınlanan araştırmaya göre pirinç yemeğinden önce bir elma yemek, glikoz toleransı bozuk kişilerde, elmadan önce pirinç yemeği yiyenlere kıyasla yemek sonrası kan şekerini önemli ölçüde azalttı. Yani araştırmalar, elma yemenin kan şekeri kontrolü bozuk diyabetli kişilere fayda sağlayabileceğini gösteriyor.
5. NAR
2019'da Klinik Beslenme ESPEN dergisinde yayınlanan bir araştırma, 6 hafta boyunca günde 200 mililitre nar suyu içmenin kontrol grubuyla karşılaştırıldığında tip 2 diyabetli kişilerde hem sistolik hem de diyastolik kan basıncı düzeylerinde önemli düşüşlere yol açtığını buldu.
Yani nar taneleri, sağlıklı kan şekeri seviyelerinin desteklenmesine de yardımcı olur. Bu taneler, kan dolaşımında şekerin emilimini yavaşlatmaya yardımcı olabilecek lif açısından zengin olduğundan, tip 2 diyabet hastaları için daha iyi bir seçim olabilir.
Kaynak: Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, Food and Function, Diabetes Care