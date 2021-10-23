Tavşanlı Höyük ile ilgili önemli bulgular...

AA

Havadan yapılan çekimlerde kalp şeklinde göründüğü için Kütahya'nın kalbi adı verilen Tavşanlı Höyük'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi iş birliğiyle Cumhurbaşkanı Kararlı Kazı statüsünde eylül ayından beri kazı çalışmaları yürütülüyor.

AA'nın haberine göre kazı başkanlığını yürüten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erkan Fidan, önceki senelerde yapılan sondaj çalışmalarında 8 bin yıl öncesine ait izlere rastlanan höyükteki kazıların 30 yıl sürmesinin planlandığını söyledi.

İlk çıkan bulguların bölgenin 4 bin yıl öncesinde üretim ve bir ticaret merkezi olduğuna işaret ettiğini belirten Fidan, "Hem batı, hem doğu ile çok ilişkili bir yerleşim var karşımızda. Durum böyle olunca yerleşmenin merkezi şeklinde konumlanmış ticaretle ilgili bir odak noktası olduğunu düşünüyoruz. Özellikle Orta Anadolu ile Mezopotamya arasında organize ticaretin kayıp halkasının Tavşanlı Höyük'ü olabileceği ya da Batı Anadolu'da başka bir ticaret merkezi olabileceği konusunda araştırmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kütahya’nın maden ve ham madde kaynakları bakımından zengin olduğunu, antik dönemde endüstrileşmiş seri üretimi gösteren bulgular elde ettiklerini anlatan Fidan, şöyle devam etti:

“Kütahya bölgesi, maden yatağı bakımından hammadde kaynakları bakımından, yeraltı kaynakları açısından çok zengin. Bakır ve gümüş yataklarının olduğunu biliyoruz. Bu anlamda Kütahya ve Tavşanlı çevresinin bu ticaret ağında hammadde kaynağı olarak da kullanıldığını düşünüyoruz. Biz burada yaptığımız kazılar da, hem seramik hem metal, hem de tekstile ilişkin onlarca alet ortaya çıkardık. Bu da bu alanın, hem nüfus olarak kalabalık olduğunu gösteriyor hem de önemli bir üretimin yapıldığını bize ilk kazı sonuçları söylüyor."

Fidan, kazı çalışmalarında höyüğün büyük kısmının yandığını tespit ettiklerini aktardı.

Çalışmalar ilerledikçe daha fazla bulguya ulaşacaklarını dile getiren, Fidan, "Özellikle yangın tabakalarına rastladığımız için çok fazla buluntumuz olduğunu söyleyebilirim. O dönemde insanların ürettikleri çeşitli formlarda seramik ürünleri metal eserleri, bunların yapımındaki aletlerin çok sıkça görüldüğünü söyleyebilirim. Sadece günlük hayatlarında kullandıkları değil genel olarak endüstrileşmiş seri üretimin yapıldığını burada bulduğumuz aletler vasıtasıyla söyleyebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Fidan, söz konusu dönemde bölgede yaşadığı bilinen Luviler olarak tanımlanan halka ait izlere de höyükte ulaşılabileceğini sözlerine ekledi.