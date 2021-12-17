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Tavşanlı Höyük'te 'saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğünde jeoradar araştırması ile 'saray' olarak nitelendirilebilecek anıtsal yapı tespit edildi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, "Kalın duvarları olan sarayı da ortaya çıkarmak için çalışmalara başladık" dedi

Tavşanlı Höyük'te 'saray' niteliğinde anıtsal yapı tespit edildi
DHA

Kütahya'da 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğu belirtilen Tavşanlı ilçesinde, Batı Anadolu'nun en büyük Tunç Çağı höyüğünde, eylül ayında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile kazı çalışmaları başlatıldı.

DHA'nın haberine göre bölgenin endüstrileşmiş ticaret merkezi olduğuna dair bulgular, kazılarla tespit edildi.

Ayrıca bulunan çok sayıdaki cüruf ve üretim aleti, bölgede yoğun madencilik faaliyeti olduğunu da ortaya koydu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tavşanlı Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan, Tavşanlı Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal ile birlikte kazı çalışmalarındaki son gelişmeleri anlattı.

'BAŞKENTLİK YAPABİLECEK DÜZEYDE GİBİ GÖRÜNÜYOR'

Tavşanlı'daki höyüğün zamanla köyden büyük şehre dönüştüğünü daha sonra ise Hitit İmparatorluğu ile çağdaş dönemlere sahne olduğunu belirten Doç. Dr. Fidan, "Tavşanlı Höyüğü'nün kurulmasında iki amacı var. Hem madenci şehri burası çünkü ele geçirilen çok sayıdaki cüruf ve üretim ile ilgili aletler, burada yoğun madencilik üretimi olduğunu gösteriyor hem de ticaretin olduğu ve belki pazar yeri olarak konumlanan merkez olarak düşünebiliriz. Höyüğün 45 hektarlık boyutu düşünüldüğünde, Tavşanlı Höyüğü bölgede başkentlik yapabilecek düzeyde gibi görünüyor. Tabi bu durumu ilerleyen kazı çalışmaları gösterecek" dedi.

'İLK DOKUNAN SİZ OLUYORSUNUZ'

Kazılar öncesi jeoradar çalışmalarının yapıldığını hatırlatan Doç. Dr. Fidan, "Burası açık hava müzesi yapılabilecek çok önemli konumda. Kazıların hemen öncesinde yapılan jeoradar çalışmaları, henüz meydan diyebileceğimiz bir alanın oluşmadığı, planlı programlı sokakların olduğu bir yerleşim ile karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Ayrıca yerleşmenin merkezine yakın bir alanda çok kalın duvarları olan ve 'saray' olarak nitelendirilebilecek anıtsal bir yapı da yer alıyor. Yakın zamanda bu alanda da çalışmalara başlamayı umuyoruz. İşimizin en güzel yanı ise binlerce yıl öncesine ait kalıntıları toprak altından çıkaran, binlerce yıl sonra onlara ilk dokunan siz oluyorsunuz. Yaptığımız kazı çalışmalarında çok sayıda ocak ve fırın bulduk. O dönemde de biliyorsunuz soğuk kış günlerinde ocaklar fazlası ile kullanmış. Yapmış olduğumuz 1 aylık çalışmalarda 77 adet müzelik, 70 kadar da etütlük eser ortaya çıkarıldı" diye konuştu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde havadan kalp şeklindeki görüntüsüyle 'Kütahya’nın kalbi' olarak nitelendirilen höyükteki arkeolojik kazı çalışmaları, kış ayları nedeniyle laboratuvar incelemeleri olarak sürüyor. Tavşanlı Belediyesi'nin ana sponsor olduğu kazı çalışmalarının nisan ya da mayıs aylarında başlaması ve tüm yıl devam etmesi planlanıyor.

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