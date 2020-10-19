Tavuk ve mantarın muhteşem uyumuyla ortaya çıkan, yapımı pratik bu yemek ile misafirlerinize harika bir lezzet sunabilirsiniz.
Tavuklu Mantar Sote İçin Gereken Malzemeler:
- Yarım kilo mantar
- 1 adet tavukgöğsü
- 1 adet yeşilbiber
- 1 adet domates
- 1 adet soğan
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Karabiber
- Tuz
Tavuklu Mantar Sote Yapılışı:
- Tavuklu mantar sote yapmak için önce ocağa aldığınız tavaya, doğradığınız soğanı, sıvı yağı alarak birlikte kavurmak olsun.
- Kavrulmuş soğanların üzerine doğradığınız biberleri ekleyin ve bir süre karıştırma işlemine devam edin.
- Soğan ve biberler iyice kavrulunca, üzerine kuşbaşı olarak doğradığınız tavukgöğsünü ekleyerek kavurmaya devam edin.
- Tavuklar beyaz rengini alınca, içine salçayı, daha önceden doğradığınız domatesleri ekleyip karıştırma işlemine devam edin.
- En son olarak yıkayıp doğradığınız mantarları, tuzu ve karabiberi de ilave edip harmanlayın.
- Kısık ateşe alarak, mantarlar suyunu salıp yumuşuyor yumuşayıncaya kadar pişirmeye devam edin.
- Afiyet olsun...
Püf Noktaları:
Bu tür sote yemeklerinde sebze ve etlerin diri kalması önemlidir.
- Bu yüzden pişirme işlemini kısa tutup, çok kızgın yağda pişirmelisiniz.
- Tavukgöğsünü yüksek ateşte soteleyin, böylece suyunu salmamış olur.
- Biberlerinizi bölerek içindeki çekirdekleri çıkarın.
- Domateslerin suyunu çekene kadar pişirmeniz, sotenin daha lezzetli olmasını sağlayacaktır.
- Ocaktan aldıktan sonra arzuya göre kuru veya taze baharatlarla süsleyebilirsiniz.
- Sebzelerin suyunu çekmesini istemiyorsanız, geniş ve ısıyı eşit dağıtacak bir tava kullanmanızda fayda var.
- Soteleyeceğiniz mantar ve tavukların aynı anda pişmesini diyorsanız, eşit boylarda olmasına dikkat edin.
- Sotenize eğer maydanoz katmak istiyorsanız, ocaktan hemen alın. Aksi takdirde kararırlar.
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