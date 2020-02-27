Tv8 ekranlarının vazgeçilmez yarışması Survivor’da bu yıl gördüğümüz yüzlerden olan tayfun Erdoğan hayranları tarafından merak konusu oldu. Genç adam, daha ilk bölümden iddialı yarışmacılardan olduğunu gösterdi. Peki, Tayfun Erdoğan Kimdir? Nerede doğdu? Kaç yaşında? İşte Tayfun Erdoğan hayranlarının onun hakkında merak ettiği tüm bilgiler...

TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?

Tayfun Erdoğan, 4 Kasım 1991 yılında, Bursa’ya bağlı Osmangazi ilçesinde hayata gözlerini açtı. 29 yaşındaki genç adam, yakışıklılığı ve akrep erkeği olmasıyla dikkat çekiyor. İlk ve ortaokulu Bisaş İlköğretim Okulunda okuyan Erdoğan, futbol hayatını Bursaspor alt yapısında geçirdi. Bursa Hasan Ali Yücel lisesinde lise öğrenimini bitiren Tayfun Erdoğan, liseden başarıyla mezun oldu. Uludağ üniversitesi işletme bölümü ile öğrenin hayatına devam eden Erdoğan, 2 yıllık üniversite serüveninden iyi bir puan alarak mezun oldu.

Hayatını Bursa’da devam ettiren Tayfun Erdoğan, daha önce hiç ekran karşısına çıkmadığını, ilk kez TV8 ekranlarındaki Survivor yarışması ile ekranda olma ayrıcalığını yakaladığını ifade etti. Zorlu ada şartlarıyla baş etmeye çalışan Tayfun Erdoğan’a başarılar diliyoruz.