Tayland'da mağarada mahsur kalan çocuklar için kritik saatler başladı. İki haftadır mahsur kalan 12 çocuktan 8'i geçtiğimiz günlerde kurtarıldı.

Bugün de mağarada kalan son 4 çocuk ve antrenörleri için kurtarma operasyonu başlatıldı. Chiang Rai Valisi Narongsak Osatanakorn kurtarma operasyonunun yerel saatle sabah 10.00'da başladığını bildirdi.

Bugün yapılan kurtarma operasyonuyla birlikte mağarada mahsur kalan çocukların tamamı ve 25 yaşındaki antrenörleri sorunsuz bir şekilde mağaradan çıkarıldı. 12'si çocuk 13 kişi mağarada 17 gün mahsur kaldı. Wild Boars (Vahşi Domuzlar) isimli çocuk futbol takımının oyuncuları olan çocuklar 24 Haziran'da kaybolmuş, kaybolduktan 9 gün sonra mahsur kaldıkları yerde bulunabilmişti.

Bugüne kadar kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. İki çocuğun akciğer iltihabının da tedavi edildiği bildirildi.

Kurtarma operasyonu için çocuklar 4 ayrı gruba ayrılmış, ilk grupta 4 çocuğun yer alacağı, diğer grupların ise 3'er kişilik olacağı, çocukların antrenörünün de son grupta yer alacağı belirtilmişti.

Mağara içindeki dar geçitlerde her çocuğa iki dalgıç eşlik ediyor. Dalgıçlardan birisi çocuğu arkasından yüzerken, diğer dalgıç çocuğun önünden yüzerek çelik bir halatla çocuğa kılavuzluk ediyor. Dalış maskesi takılan çocuklar oksijen tüpü taşımıyor ve dalgıçın sırtındaki tüp yardımıyla nefes alıyor.

Dalış eğitimi olmayan ve bir kısmı yüzme bilmeyen çocukların, profesyonel dalgıçların bile birkaç saatte geçebildiği sel sularıyla kaplı bu geçit ve galerilerden çıkarılmasının büyük risk taşıdığı ifade ediliyordu.

11 ila 16 yaşlarındaki 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non mağarasına yaptıkları gezide mağaranın girişinin sularla kapanmasının ardından içeride mahsur kalmıştı. Kayıp grup, mağarada 9 gün süren arama çalışmalarının ardından bulunmuş ancak mağaranın bu bölümünün yağmur sularıyla dolması nedeniyle dışarı çıkarılamamıştı.

Geçtiğimiz günlerde çocukların yanına giden profesyonel bir dalgıç su altında oksijensiz kalarak hayatını kaybetmişti.