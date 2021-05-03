Pandeminin ilk yılını dünyanın aksine olumlu sonuçlar ile geriden bırakan Türkiye otomotiv endüstrisi, son aylarda ise tüm dünyayı etkisi altına alan çip, ya da bir diğer ismiyle yarı iletken krizi boğuşuyor.

Sektörün gündemindeki gelişmeleri değerlendiren Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nin (TAYSAD) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, birçok probleme rağmen 2021 senesinde 2020’ye göre bir iyileşme beklendiğini belirtti.

Bu iyileşmenin, geçmiş söylemlerden uzak olduğunu vurgulayan Saydam, "Küresel anlamda daha uzun vadeli tahminlere bakıldığında daha kötümser bir tablo var. Dünyada 100 milyon adetlik üretime ulaşılmasıyla ilgili tarih ötelenmekte. Son 3 yılda dünya, Avrupa ve ülkemizde üretim daralmış durumda. Bu sene 2020 yılına göre ortalama yüzde 13’lük bir küresel büyüme bekleniyor. Bu da 87.2 milyon adetlik bir üretime tekabül ediyor. Avrupa’nın da aynı şekilde yüzde 14 oranında üretimde büyüyeceği ve 19.4 milyon adet üretim gerçekleştireceği tahmin ediliyor" dedi.

Saydam, Türkiye'nin ise Avrupa’dan üretim ve satış anlamında pozitif olarak ayrıştığını belirterek, "Özellikle ağır vasıtadaki artış bizi umutlandırıyor. Sektör tahminlerine göre Türkiye otomotiv sanayisinin bu yıl geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 büyüyerek 1.1 milyon adetlik üretime imza atması bekleniyor" dedi.

İHRACATTA HEDEF 32 MİLYAR DOLAR

İhracat tarafındaki gelişmeler hakkında da bilgiler veren Saydam, Türkiye’nin Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı döneminde gelirlerini yüzde 10.3 artırdığını bildirerek, "Tedarik sanayisinin ihracatı ise yüzdesel anlamda daha da fazla. Buna göre, Ocak-Mart döneminde tedarik sanayisinin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17.1 artarak 2.9 milyar dolar seviyesine ulaştı. Biz tedarik sanayisi olarak çeşitli ürünlere ve çeşitli ülkelere ürün verdiğimizden dolayı ana sanayi üreticilerinden daha az etkilenebiliyoruz. Bu sene, tedarik sanayisinin toplam ihracatını 11.5 milyar dolar olarak revize ettik. Tahmin ediyorum ki 19 ila 20 milyar dolar arasında da ana sanayi ihracatı gerçekleşecek. Sonuç olarak, 2021’de 31.5 milyar dolarlık ihracata ulaşarak iki sene önceki 32 milyar dolar çizgisine yaklaşacağız" öngörülerini paylaştı.

TEDARİKÇİLERİN YÜZDE 55'İ CİRO KAYBI BEKLİYOR

TAYSAD'ın araştırmasına göre, üyelerin yüzde 55’i, ana sanayinin çip tedarikinde yaşadığı kriz nedeniyle ani duruş kararlarından dolayı cirolarında düşüş yaşayacağını tahmin ediyor.

Bu düşüşün yüzde 1-10 arasında gerçekleşeceğinin yaygın olarak tahmin edildiği kaydeden Saydam, "Düşüş yaşayacağını bildirenlerin yüzde 33.3’ü düşüşü bu şekilde, yani yüzde 1-10 arasında ifade ediyor. Yüzde 11-20 arasında düşüş yaşarız diyenlerin oranı yüzde 11.7, yüzde 21-30 arasında düşüş yaşarız diyenlerin oranı ise yüzde 6.3 olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, tedarik sanayisi temsilcilerinin yüzde 25’i ise ani duruş kararlarından ötürü cirolarında artış yaşayacağını kaydediyor. Bu artışın tamamına yakını ihracatla olacaktır diye tahmin ediyoruz" dedi.

'ÇİP KRİZİ YILLIK İZİNLERİ MAYIS-HAZİRAN'A ÇEKTİ'

Otomotiv ana sanayisinde fabrikaların kapalı kaldığı dönemde tedarik sanayisindeki işleyişler hakkında da konuşan Saydam, TAYSAD'ın üyelerinin yüzde 64’ünün uzun süreli duruşlarda yıllık izin uygulayacağını ifade etti.

Saydam, "İşimiz olmadığı zamanlarda daha çok kısa dönem çalışma uygulanıyordu, bundan dolayı izinlerin birikmesi söz konusuydu. Şu anda birikmiş olan bu yıllık izinleri eriterek ana sanayinin anons ettiği planlara uyuyoruz. Temmuz-Ağustos bakımlarımızı öne çekiyoruz. Yıllık izinlerde çalışanlar haklarında kayıp yaşamıyor. Tedarik sanayisinin yüzde 53.5’i ücretsiz ürünleri tüm personele kullandırmakta. Bu konuda mavi veya beyaz ayrımı yapmamakta. Yüzde 46.5 ise mavi yakaya ücretsiz izin kullandırmakta. Biz, ana sanayilerden her zaman yaz tatillerini aynı döneme getirmelerini talep ediyorduk ve bunun yapılmasının zor olduğu söyleniyordu. Ancak, pandemi bütün bu alışılmışları bozdu. Görünen o ki şu anda yarı iletken krizinden dolayı üreticiler tatillerini önümüzdeki Mayıs-Haziran’a çektiler. Biz de böylelikle toplu izin kullandırabileceğiz" bilgilerini paylaştı.