Saliha Çolak scolak@haberturk.com

11 yaşındaki Rabia Naz vatan, Giresun'un Eynesil İlçesinde 12 Nisan 2018 tarihinde evinin önünde ağır yaralı halde bulunmuş hastanede yaşamını yitirmişti. Baba Şaban Vatan, kızına bir aracın çarptığını ve evin önüne etirilip bırakıldığını öne sürmüş, siyasetçilerin olayı örtmek istediklerini savunmuştu. İddialar üzerine meclis'te Rabia Naz Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerini araştırmak üzere bir komisyon kurulmuştu.

Komisyon bu ölümün üzerindeki sır perdesini tam olarak aralayamadı. Ancak intihar, başkası tarafından atılma, bir aracın çarpması gibi ihtimaller elendi. Rabia Naz'ın çatıdan fındıklığa düştüğü ihtimali öne çıktı.

Komisyon olay yeri incelemesine ilişkin de bir dizi hata tespit etti.

KOMİSYONUN SÜRESİ

Rabia Naz Vatan Başta Olmak Üzere Şüpheli Çocuk Ölümlerinin Araştırılması ve Bu Konuda Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil edilen 5 partinin de önergeleriyle kurulan ve 23.10.2019 tarihinde çalışmalarına başlayan Meclis Araştırması Komisyonu çalışmalarını 26.02.2020 tarihinde tamamladı.

10 UZMANLA ÇALIŞTILAR

Komisyon, konu hakkında ihtisas sahibi 10 uzman görevlendirdi, ilgili bakanlıklardan, kamu kurumlarından, akademisyen ve uzmanlardan ve çeşitli sivil toplum örgütü temsilcilerinden oluşan toplam 31 kişiyi dinledi. Ayrıca Giresun ilinde ve Eynesil ilçesinde yerinde inceleme gerçekleştirdi, 16 ilgili kişiden bilgiler edindi.

ÖRTÜLDÜ İDDİASI

Peki gerçekten soruşturma baba Vatan'ın dediği gibi bir takım siyasetçiler tarafından örtülmeye çalışıldı mı?

Komisyon raporunda şöyle denildi:

"Dinlenilen kişiler, incelenen soruşturma dosyası, elde edilen diğer bilgi ve belgeler kapsamında meydana gelen olay sonrası bir kısım kişi veya kişilerce olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla soruşturma makamlarına müdahalede bulunulduğuna veya delillerin karartıldığına yönelik iddiaları destekleyici herhangi bir bulguya rastlanılmamıştır."

RABİA NAZ NASIL ÖLDÜ?

Baba Şaban Vatan, Rabia Naz'a bir aracın çarptığını ve bulunduğu yere getiilip bırakıldığını öne sürmüş, soruşturmanın siyasetçiler tarafından örtülmek istendiği iddiasını dile getirmişti. Soruşturma sırasında da Rabia Naz'ın biri tarafından atılıp atılmadığı, intihar edip etmediği gibi sorular gündeme gelmişti. Komisyon tüm bu iddiaları araştırdı.

Rapordan tespitler şöyle:

ARAÇ ÇARPMASI

Rabia Naz’a başka bir yerde bir aracın çarparak bulunduğu yere getirip bırakması ihtimalinin olamayacağı değerlendirilmektedir.

BULUNDUĞU YERE ATLAMIŞ OLABİLİR Mİ?

Rabia Naz’ın bulunduğu yere binanın terasından üzeri saç ile kaplı işyeri çatısına çarpmadan dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek düşmesinin bu haliyle fiziken mümkün olmadığı, Rabia Naz’ın koşarak atlayıp işyerinin çatısına çarpmadan bulunduğu yere düşmesinin ise aradaki mesafenin uzaklığı, Rabia Naz’ın yaşı ve emsallerine nazaran daha kilolu bir çocuk olması, binanın terasında hızlanabileceği kadar bir mesafenin olmaması hususları gözetildiğinde, olayın bu şekilde gerçekleşmiş olması ihtimalinin oldukça düşük olduğu düşünülmektedir.

İNTİHAR MI ETTİ?

Rabia Naz’ın psikolojik yapısı, duygu durumu, olay günü ve öncesinde yaşadıkları, okudukları, izledikleri ve varsa oynamış olduğu oyunlar, bu yaştaki çocukların intihar düşünce ve bilincinin gelişip gelişmediği ya da bunu bir intihar olarak değil de oyun olarak görüp sonuçlarını öngörüp öngöremeyeceği hususunda ayrıntılı bir araştırma yapılmayıp, uzman görüşü alınmamış ise de Rabia Naz’a ilişkin tanık ifadeleri ve olay günü yol güzergâhındaki tavırları ile uzman görüşleri dikkate alındığında Rabia Naz’ın intihara meyilli bir yapısının olmadığı değerlendirilmiştir.

İTİLDİ Mİ, ATILDI MI?

Olay gününden itibaren yapılan araştırma ve soruşturmaya rağmen Rabia Naz’ın ikametlerinin bulunduğu Vatan Apartmanının teras kısmından başkaca şahıs veya şahıslarca itilmesi ya da atılması suretiyle olayın gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi ve bulguya rastlanmamıştır. Rabia Naz’ın annesi, babası veya bir yakını tarafından böyle bir şüpheden bahsedilmese de yapılan incelemelerde bu ihtimal üzerinde de gerekli araştırmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak bir bütün halinde değerlendirildiğinde bu ihtimali destekleyen bir kanıta veya tanığa ulaşılamamıştır.

KUSUR KASIT YOK

Bu sebeple, Rabia Naz’ın yüksek bir yerden başkaca kişi ya da kişilerin itmesi veya atması sonucu düştüğüne dair bugüne kadar yapılan araştırmalarda herhangi bir bilgi, beyan ve delile ulaşılamaması karşısında, olayın meydana gelmesinde başkaca şahıs/şahısların kusur veya kastının varlığından bu aşamada söz edilemeyeceği düşünülmektedir.

PEKİ NASIL ÖLDÜ?

Rabia Naz Vatan’ın vücudunda meydana gelen ve ölümüne neden olan yaralanmaların ikametinin bulunduğu binanın terasından yan tarafta bulunan fındıklık alana düşme sonucu gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğu değerlendirilmektedir. Rabia Naz’ın düştüğü yerden Mürsel Küçükal tarafından bulunduğu yere taşınmış olma ihtimalinin de olduğu değerlendirilmektedir.

SORUŞTURMA NE HATA YAPILDI?

Komisyon olay yeri incelemesi başta olmak üzere bir dizi hata ve eksiklik de tespit etti. Rapordan tespitler şöyle:

• Rabia Naz’ın vefat olayında olay yerinin incelenmesinde eksiklikler ve hatalar tespit edilmiştir.

• Olay yerinde inceleme yapan kolluk ekiplerinin ve savcılığın olayı tüm yönleriyle inceleme hususunda gerekli özeni göstermediği görülmüştür.

• Olay mahalli olan Vatan Apartmanının çatısına ilk çıkan görevlilerin kamera kaydını kullanmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple görevlilerin çatıya çıktığı sırada çantanın orada olduğu veya çantanın çatıya sonradan çıkarılıp çıkarılmadığı tespit edilememiştir.

• Rabia Naz’ın yerde yaralı olarak bulunmasından sonra olay yerine gelen polislerin Rabia Naz’ın ayakkabısını delil torbasına koymaması sebebi ile ayakkabı altındaki beyaz tozlar ile çatıdaki çimentonun eşleştirilemediği tespit edilmiştir.

• Olay mahalli olan binaya olaydan sonra birçok vatandaşın girip çıktığı ve Rabia Naz’ın düştüğü düşünülen fındıklık alanda birçok vatandaşın inceleme yapması sebebi ile delil olabilecek izlerin kaybolduğu tespit edilmiştir.

• Komisyon Üyesi Sevda Erdan Kılıç olay sonrası merdivenlerin temizlenmesine ilişkin olarak “11 yaşındaki bir çocuk ölüyor ama sonrasında evin merdivenleri temizleniyor hayatın olağan akışına aykırı” görüşünü dile getirmiştir.

• Rabia Naz’ın önünde yaralı olarak bulunduğu Vatan Apartmanına ait kameraların çalışmadığı tespit edilmiştir.

• Filiz Kerestecioğlu Demir Komisyon toplantısında olay yerine giden ambulansın kamera kayıtlarının kısa süreli olmasının ve kayıtların incelenmemesinin ihmal olabileceğini dile getirmiştir.

• Olaya ilişkin bilgisi olabileceği değerlendirilen bazı tanık ifadelerinin geç alındığı ve DNA incelemesinin geç yapıldığı Filiz Kerestecioğlu Demir tarafından dile getirilmiştir.

• Görele Devlet Hastanesinin kamera kayıtlarının incelenmediği ve yedeklenmediği tespit edilmiştir.

• Rabia Naz’a ait bir çorabın müdahale esnasında veya hastanede kaybolduğu tahmin edilmektedir.

• Rabia Naz ve arkadaşlarının eve dönüş yolunda bir markete girdikleri ve Rabia Naz’ın parası yetmediği için arkadaşlarının kendisine dondurma ısmarladığı ayrıca dondurma çubuklarını çöp kutusuna atma anları kamera kayıtları ile tespit edilmiştir. Ancak iki görgü tanığı Rabia Naz’ı evinin yakınlarında dondurma yerken gördüklerini ifade etmiştir. Bu görgü tanıklarının ifadelerinin geç alınması sebebiyle ikinci dondurmanın nereden ve ne şekilde alındığı tespit edilememiştir.