DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından, 2007'deki '27 Nisan e-muhtırası'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Şentop, "Demokrasi tarihimizin en karanlık sayfaları, darbeler ve darbe teşebbüsleri ile görünür hale gelen kayıt dışı siyaset dönemleridir. Bunlardan biri de 27 Nisan 2007´de tarihe e-muhtıra olarak geçen müdahaledir. Bu teşebbüse, öncekilerden farklı olarak, siyaset anında hak ettiği cevabı vermiş ve kayıt dışı siyaset zihniyeti, karşısında milletle kenetlenmiş sarsılmaz bir irade bulmuştur. Gerek 27 Nisan e-muhtırasını, gerekse daha yakın tarihte ortaya çıkan 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü bertaraf eden Türkiye, demokrasi tarihinin bu karanlık sayfalarını bir daha açılmamak üzere kapatmıştır" dedi.