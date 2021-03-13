TBMM Başkanı Şentop: Avrupa'da bencil siyasetçi güruh var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

TBMM Başkanı Şentop: Avrupa'da bencil siyasetçi güruh var

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen Suriye ihtilafına ilişkin kararı çok şaşırtıcı bulmadıklarını belirterek, "Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var." dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Avrupa'da bencil siyasetçi güruh var
TBMM Başkanı Şentop: Avrupa'da bencil siyasetçi güruh var
0:00 / 0:00
AA

TBMM Başkanı Şentop, Zeytinburnu Belediyesince düzenlenen "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisinin açılışının ardından basın mensuplarının "Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10. Yılı vesilesiyle terör örgütü PKK'yı müttefik ilan edip Türkiye'nin terör operasyonlarına yönelik skandal sözleri için neler söylemek istersiniz?" sorusunu yanıtladı.

Mustafa Şentop, "Bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi güruhu var. Onların, Türkiye'nin bu süre içerisinde yaptıklarını anlatmamıza rağmen anlamakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Böyle bir karar konusunda, belki içlerinde samimi olarak böyle düşünenler olsa bile haklı bulmuyorum. Ama Türkiye'nin Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 4 milyona yakın Suriyeliyi, iç savaştan ve çatışmalardan kaçan insanları yıllardır kendi topraklarında misafir ettiğini dile getiren Şentop, bunu tek başına üstlendiğini ve onların kendi vatandaşlarına yapılan muameleden farksız bir şekilde yaşamasını temin ettiğini kaydetti.

Şentop, Türkiye'nin, artık yönetilemeyen devlet haline gelen Suriye'deki istikrarsızlık, kontrolsüzlük sebebiyle kendisine yönelik saldırıları önleme konusunda uluslararası hukuktan, Birleşmiş Milletler anlaşmasından ve Suriye ile yapılan Adana Anlaşması'ndan kaynaklanan uluslararası hukukun verdiği hakları ve yetkileri kullanarak sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdiğini vurguladı.

Uluslararası hukuka saygı denilince dünyada, Türkiye'den daha fazla uluslararası hukuku gözeten bir başka ülke görebilmenin mümkün olmadığını belirten Şentop, "Suriye'de başka ülkelerde var ne arıyorlar bilemiyorum. Avrupa Parlamentosunda yer alan bazı ülkelerin askerleri var Suriye'de. Onlar ne iş yapıyorlar, ne arıyorlar? Uluslararası hukukun hangi hükümlerine göre oradalar? Esas bunu sormak lazım." diye konuştu.

"GERÇEKLİKTEN BU KADAR KOPMALARININ İLERİDE DAHA VAHİM ZARARLAR DOĞURACAĞINI HATIRLATMAK İSTERİM"

Şentop, burada önemli bir nokta daha olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Tabii Türkiye'ye karşı kötü niyetle, suiniyetle hareket eden Avrupalı siyasetçiler var, her zaman olmuştur fakat siyaset, siyasetçiler, açıklamalar, kurumsal kararlar realiteden, gerçeklikten koptuğu zaman yavaş yavaş etkisini de kaybetmeye başlar. Ben hukukçuyum hukukta şahısların hukuki ehliyetine bakmak için realite sorulur, 'Bugün nedir günlerden?' tarih, vesaire gibi hususlar sorulur. Eğer bunun farkında değilse o zaman kendisine vasi tayin edilir, onun aracılığıyla hukuki işlem yapabilirler. Siyasette de öyledir. Siyasetçi ve siyasetçiler realiteden kopmaya başladıkları zaman siyasi işlem ehliyetlerini, karar ehliyetlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar. Ben bunu daha önce Strazburg'ta bir toplantıda da ifade etmiştim Fransız muhataplarımıza o zaman. Yani 'Niye etkili değilsiniz Orta Doğu'da, Suriye'de, orada, burada?' Sebebi bu, realiteden, gerçeklikten koptuğunuz zaman hiç kimse sizin görüşlerinize, kararlarınıza itibar etmez. Bu bakımdan Avrupa'nın siyasetçilerinin, bu kararları alan siyasetçilerin bencil olduklarını biliyoruz, sadece kendi çıkarlarını düşünen insanlar olduklarını biliyoruz ama kendi ülkelerini temsil etmeleri hasebiyle de gerçeklikten bu kadar kopmalarının ileride daha vahim zararlar doğuracağını onlara hatırlatmak isterim. Türkiye, uluslararası hukuka saygı ve sadakati bakımından dünyada bir numaralı ülkedir. Türkiye, Suriye'deki yaşanan olaylardan en çok etkilenen ama orada yaşayan, oradan kaçan, çatışmadan kaçan insanlara da en çok sahip çıkan ülkedir. 4 milyon mülteciyi Türkiye barındırıyor. Kim ne düşünürse düşünsün ama sadece bu olaydan dolayı Türkiye aleyhine konuşurken Suriye konusunda utanması gerekir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İĞRENÇ OLAY! Son dakika: Markette taciz skandalı! Gözaltına alındı!
GÜNDEMMarkette iğrenç olay!
Jandarma Genel Komutanlığı 1640 astsubay alacak! JGK Personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
GÜNDEMJandarma Genel Komutanlığı 1640 astsubay alacak!
SAVUNMANIN BÖYLESİ! Son dakika: Bensu'yu kalbinden vurmuştu! Savunması şaşkınlık yarattı!
GÜNDEMBensu'yu kalbinden vurmuştu! Yok böyle savunma!
Caddebostan Sahili'nde cumartesi yoğunluğu - Haberler
GÜNDEMCaddebostan Sahili'nde cumartesi yoğunluğu
Vaka sayısı artan Keşan’da, Pazar günleri ekmek çıkmayacak - Haberler
GÜNDEMO ilçede Pazar günleri ekmek çıkmayacak
SON DAKİKA! Bursa’daki TIR faciasında şoför konuştu - HABERLER
GÜNDEMBursa’da 4 kişinin öldüğü TIR faciasında şoför ...
Son dakika: BİR DEHŞET DAHA! "Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim!"
GÜNDEM"Kıtır kıtır kesmezsem insan değilim!"
AÖL kayıt yenileme tarihleri ne zaman ve ücreti ne kadar? Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları ne zaman?
GÜNDEMAÖL 2. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Otobüsle ve özel arabayla şehirler arası yasağı kalktı mı?
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
Kandiller ne zaman, hangi tarihte? İşte Diyanet 2021 kandil günleri
GÜNDEM2021 Kandil günleri