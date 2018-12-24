Trafik cezaları ve imar barışı teklifi görüşülüyordu. Akpınar gerginliği yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan hükümetin İstanbul da yerel seçimi kaybetme korkusu yaşadığını öne sürerken, "Anketler de bunu gösteriyor." dedi.

Habertürk muhabiri Saliha Çolak'ın haberine göre, Paylan, Herkesin tebessümü olan Metin Akpınar'ın, Cumhurbaşkanının talimatıyla atar topar gözaltına alındığını söyledi. Paylan, "O video bir demokrasi çağrısıdır. Metin Akpınar bir uyarı yapmıştır." dedi.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, "Uyarı yok, talep var” diye laf atınca, HDP, CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında karşılıklı atışmalar yaşandı.







"DARBEYİ SAVUNAMAZSINIZ BURADA"

AK Parti Manisa Milletvekili uğur Aydemir’de, "Mecliste, bu çatı altında böyle konuşmanızı esefle kınıyorum. Neredeyiz biz Sayın Paylan? Bu konuşmayı nerede yapıyorsunuz? Milletin Meclisinde demokrasiyi savunacağınız yerde konuştuğunuz şeylere bakın. Meclisimizde çok talihsiz bir an. Darbeyi savunamazsınız burada" dedi

Paylan, "Sanki bu ülkede hiç darbe olmamış, hiç darbe girişimi olmamış gibi konuşuyoruz. Lanet olsun darbelere! Metin Akpınar'ın konuşmasını dikkatle dinleyin." dedi. Karşılıklı atışmalarla komisyonda tansiyon yükseldi.

Paylan, "Bir sus da konuşmamı yapayım” derken, Aydemir "Niye susacakmışım, burada darbeyi savunamazsınız. Metin Akpınar'lar yüzünden darbe oluyor. Uyanın. Ne konuştuğuna bak." karşılığını verdi.



"AKPINAR'I KINIYORUM SÖZLERİNE KATILMIYORUM"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da "Metin Akpınar'ı kınıyorum, sözlerine katılmıyorum ama Cumhurbaşkanının konuşmasından sonra onu oraya gönderenleri de kınıyorum. İkisini de kınıyorum" dedi.

Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, "Sayın Paylan kendi düşüncelerini ifade ediyor. Hepiniz söz alabilirsiniz. Ne darbe dinamiklerini ne Metin Akpınar'ın ne Müjdat Gezen'in söylediklerini ne de yargının bununla ilgili açmış olduğu yargılama, kovuşturma sürecini konuşuyoruz" Dedi.

Garo Paylan'ın, "Ben darbe olacak derken siz gülüyordunuz. O darbe gece 3'te olsaydı hepimiz yan yana işkence görüyorduk. Bu bağırmakla darbe durdurulmaz." Sözleri üzerine Aydemir, "Metin Akpınar'ı bu çatı altında kimse hoş göremez. Sizin gibiler yüzünden darbe oluyor" Dedi.



"BU DİKTATÖR DÜŞÜNCEYİ KINIYORUZ"

Bu sırada ayağa kalkan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, "Böyle bir Faşist düşünce olabilir mi? Bu diktatör düşünceyi kınıyoruz." diye bağırdı.

SERT SÖZLER



Tartışmanın sürmesi üzerine Komisyon Başkanı Bilgiç, birleşime ara verdi. Arada da tartışma devam etti.

CHP’den Tanal ile AK Parti’den Aydemir birbirlerinin üzerine yürüdü. Araya giren milletvekilleri ikiliyi ayırdı. Bu sırada Tanal ile AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal arasında da kısa süreli tartışma yaşandı. Aranın ardından Bekaroğlu, Ünal'ın kendilerine küfrettiğini savunarak, özür dilemesini istedi. Komisyon Başkanı Bilgiç, milletvekillerini uyararak görüşmelere devam edilmesini istedi.

"KINIYORUM"



Aydemir daha sonra da söz alarak, “cumhurbaşkanını kınıyorsunuz, akpınar’ı kınamıyorsunuz” diye tepki gösterdi, 600 milletvekilinin de kınaması gerektiğini söyledi. Aydemir muhalefeti bu tutum nedeniyle kınadığını belirtti.

Paylan “hitler de seçimle geldi” derken başkan bilgiç, “seçimle mi gitti, 2 dönem koşulu mu vardı, ayni mı “ diye tepki gösterdi.

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