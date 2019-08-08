El ele kelimesi nasıl yazılır? Elele mi el ele mi? şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Günlük kullanımda imla kurallarını pek düzgün kullanmasak da bazı durumlarda örneğin resmi bir yazıda ya da dilekçe yazısında imla kurallarına dikkat etmek zorunda kalabiliyoruz. Peki el ele kelimesi nasıl yazılır? Elele mi el ele mi? İşte cevabı...

ELELE Mİ EL ELE Mİ?

TDK'nın internet adresinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin doğru yazılışı "el ele" olarak çıkmaktadır. "El ele" kelimesi için tek anlam verilmiştir:

El ele: (Zarf) Birbirinin elini tutarak.

"El ele" kelimesinin doğru yazılışının cümle içinde kullanımı:

Sevgililer önümüzden el ele tutuşarak geçtiler.