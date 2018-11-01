Askerlik düşecek mi? sorusunun cevabı ve tek tip askerlik düzenlemesi son günlerde gençlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle siyaset kanadından peş peşe yapılan açıklamalar sonrası "Tek tip askerlik nedir?" sorusunun cevabı sıkça araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son açıklama ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akara tarafından yapıldı. Peki; Askerlik düşecek mi? Tek tip askerlik nedir? İşte yeni askerlik sistemi tartışmalarında son gelişmeler...

HULUSİ AKAR: ÇALIŞMA YÜRÜTÜYORUZ!

Tek tip askerlik tartışmaları ile ilgili son açıklama ise Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı. Akar, konu ile ilgili çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İşte Hulusi Akar tarafından yapılan açıklama:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bedelli askerlik dövizli askerlik klasik askerlik ne olacak bunun sonu diyorsunuz, 2-3 aydan beri çalışma yürütülüyor henüz sonuçlanmadı tartışmalı pek çok bakanlığı ilgilendiriyor. 2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" dedi.

"UZUN VADELİ BİR PROJE"

Askerlik sisteminin değişip değişmeyeceği ile ilgili bir soruya ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın şu cevabı verdi:

Zaman zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın gündemine de getirilen bir konu bu. Aslında nihai olarak varılmak istenen nokta profesyonel bir ordu. Böylece de zorunlu askerliğin yeniden formüle edilmesi, tek tip askerlik denilen şeyde sürelerin bir tek hale gelmesi konusu... Şimdi bu tabii uzun vadeli bir proje.

Bugün itibarıyla, yürüyen bir çalışma var diyemem ama Türk Silahlı Kuvvetleri aslında ordu mensupları itibarıyla yüzde 50 civarında profesyonelleşmiş durumda zaten. Oran olarak o noktaya geldik. Bunun diğer boyutları tabii ki tartışılacak, müzakere edilecek. Kabine, Meclis ayağında bunlar konuşulacak.

TEK TİP ASKERLİK NEDİR?

Yeni sisteme ilişkin kulislerde farklı seçenekler dillendiriliyor. Bu seçenekler arasında, uzun ve kısa dönem askerliğin yerine 9 ay süreli tek tip askerlik sistemi öne çıkıyor. Bu sistemde 3 aylık temel askerlik eğitiminin ardından 6 aylık süreye ilişkin ise isteyenlerin bedelini ödeyerek terhis olabileceği, isteyenlerin ise belirlenecek aylık ücret karşılığında askerlik hizmetine devam edebileceğinden söz ediliyor. Bunun asgari ücret üzerinden belirleneceği bildirilirken, temel askerlik eğitimi sonrasına ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda kamu hizmeti seçeneğinin gündeme getirilebileceği de konuşuluyor. Kulislerde buna ilişkin, “Kamu hizmeti seçeneği, öğretmenlik ve doktorluk gibi ihtiyaç duyulan alanlar için düşünülebilir” değerlendirmesi yapılıyor.

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