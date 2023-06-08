Tekeri fırlayan araç, öğrenci servisiyle çarpıştı

İHA

Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde, M.K. (45) idaresindeki otomobilin seyir halindeyken sağ ön tekeri fırladı. Kontrolden çıkan araç, E.Ç.'nin kullandığı öğrenci servis minibüsü ile çarpıştı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler, otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan M.Ş.'yi (42) ağır yaralı olarak Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Okul servisinde bulunan B.Z. (8), İ.K. (7), G.K. (9), Z.D. (10), A.E. (9), N.K. (8), T.K. (8), F.T.G. (9), İ.K. (8), R.S. (8), S.T. (10) ve Ş.Ö. (9) de ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Tedbiren bir süre hastanede tutulacak 12 öğrencinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.