HABERTURK.COM

Tekir balığı, bilimsel adıyla Mullus barbatus, kırmızımsı renkte olan ve denizlerde yaşayan bir balık türüdür. Türkiye'de ve dünya genelinde önemli bir ekonomik değere sahip olan tekir balığı, lezzetli ve sağlıklı bir deniz ürünü olarak bilinir. Bu yazımızda, tekir balığı hakkında tüm merak edilenleri sizler için araştırdık. Teki balığı nerelerde yaşar? Tekir balığının özellikler nelerdir? İşte tekir balığı hakkında tüm bilinmeyenler…

Tekir Balığı Nedir?

Tekir balığı, Mullidae ailesine ait bir balık türüdür ve özellikle kırmızımsı renkte olan pulları ve sivri burunlu yapısıyla tanınır. Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıkça rastlanan tekir balığı, aynı zamanda dünya genelinde de yaygın bir türdür. Tekir balığı, barbunya balığı ile aynı familyadan gelir. Bu sebeple de sıklıkla karıştırılır. Barbunya balığına göre tekir balığı daha küçük ve yassı biçimindedir. Bu balığa tekir balığı denmesinin sebebi başının alt kısmında bulunan bıyıklardır. Arasındaki temel ayrım tekir balığında bulunan küt bir kafa yapısı ve sırt yüzgecinde bulunan siyah renkli beneklerdir.

Tekir Balığı Özellikleri Neler?

Tekir balığı, genellikle 25-40 cm uzunluğa ve 1-2 kg ağırlığa kadar ulaşabilen orta büyüklükte bir balıktır. Kırmızımsı renkte pullara sahip olan tekir balığının sırt kısmında daha koyu tonlar bulunur. Genellikle çiftler veya küçük gruplar halinde yaşayan tekir balığı, deniz tabanına yakın bölgelerde avlanır. Deniz dibindeki kum ve çamur arasında yaşayan tekir balıkları bıyıkları sayesinde kumların içerisindeki deniz canlılarını avlayarak beslenir. Tekir balığı da boyutlarına göre kendi içerisinde ikiye ayrılır. Küçük olana mıcır, büyük olan tekir balığına ise çuka ismi verilir. Tekir balığının büyük olanlarının daha lezzetli olduğunu da burada ayrıntı bir bilgi olarak yerinde olacaktır. Tekir balığının üreme mevsimi ise yaz aylarındadır.

Tekir Nerelerde Yaşar?

Tekir balığı, Atlantik Okyanusu, Akdeniz ve Karadeniz'in sıcak ve ılıman sularında yaşar. Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde sıkça rastlanan tekir balığı, Avrupa, Kuzey Afrika ve Batı Asya kıyılarında da bulunur. Bu balık türü, genellikle deniz tabanına yakın bölgelerde ve mercan resifleri veya kayalık alanlarda yaşar.

Tekir Balığı Vitaminleri

Tekir balığı, içerisindeki Omega 3 yağ asitleri ile oldukça değerli bir balıktır. İyi bir B6 vitamini kaynağı olan tekir balığının içerisinde selenyum, potasyum, fosfor bulunur. Tekir balığı aynı zamanda kalsiyum deposu olarak da bilinir.

Tekir Balığının Faydaları

Tekir balığı, sağlık açısından sağlık açısında birçok fayda sağlamasıyla bilinmektedir. İşte tekir balığının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinden bazıları:

İçerisindeki değerli Omega 3 yağ asitleri ile kalp krizi riskine karşı vücudu korumaya alır.

Kalsiyum yönünden zengin olan tekir balığı kas ve iskelet sisteminin sağlıklı olmasını destekler.

Aynı zamanda erkeklerde sıkça görülen prostat kanserine karşı kalkan görevi görür.

Tekir balığı sağlıklı bir immün sisteminin oluşmasına katkı sağlar.

Göz sağlığını korur.

Bebeklerde beyin gelişimini olumlu yönde destekler.

Tekir balıkları diyabet hastalarının rahatça tüketebileceği bir balıktır.

Konsantrasyonu arttırdığı bilinen tekir balığı diğer yandan vücudu toksinlerden arındırır.

Astım rahatsızlıklarının azaltan tekir balığı aynı zamanda karaciğer fonksiyonlarının da düzenli ve dengeli çalışmasını destekler.

Çağımızın hastalığı olarak bilinen unutkanlığı önler.

Tüm bu yararlarının yanında dikkat edilmesi gereken bir püf nokta da mevcuttur. Tekir balığı diplerde yaşayan bir balık olması sebebiyle ağır metaller içerebilmektedir. Bu sebeple hamilelerin, çocukların ve yaşlıların haftada ikiden fazla tüketmesi önerilmemektedir.

ÖNERİLEN VİDEO