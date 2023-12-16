Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde asansöre binen bir kişi asansörle zemin kata çakıldı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde asansörün binanın giriş katından zemine çakılması ise şans eseri muhtemel bir faciayı önlemiş olurken, o sırada asansörde bulunan kişi yara almadan kurtuldu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Fidan Sokak üzerindeki bir binada meydana geldi. İddiaya göre binadaki bir eve mobilya getiren bir kişi, koltukla 0. kattan bindiği asansör zemin katta çakıldı.

Asansörün binanın giriş katından, daha yukarı çıkmadan zemine düşmesiyle korku dolu anlar yaşayan mobilyacı şans eseri hiçbir yara almadı. Bu vesileyle onlarca kişinin yaşadığı binada şimdilik muhtemel bir facianın eşiğinden dönülmüş oldu.

VATANDAŞLARIN ÇABASI İLE KURTARILDI REKLAM Çakılan asansörde mahsur kalan kişi ise büyük bir gürültü ile zemin kata inen binadaki vatandaşların çabası ile kurtarıldığı öğrenildi. Birkaç gün önce asansörü 80.000 lira vererek tamir ettirdiklerini söyleyen apartman sakinleri bu olayın polise yansımamasına da tepki gösterdiler.