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HaberlerGündem

TEKNOFEST 2019 ne zaman başlayacak? TEKNOFEST'e nasıl kayıt olunur?

Geçtiğimiz yıl düzenlenen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 550 binin üzerinde ziyaretçisi ile Dünya'nın en büyük ikinci havacılık festivali olmayı başarmıştı. Binlerce öğrenci ve girişimci tarafından ziyaret edilen TEKNOFEST, insanlar için büyük bir interaktif ortam sunuyor. Peki, 2019 TEKNOFEST başvuruları ne zaman? TEKNOFEST'e nasıl kayıt olunur?

TEKNOFEST

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST 2019) katılacak teknoloji takımları "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması"nda su altındaki hünerlerini sergileyecek. Sembolik bir görev olan "denizaltı kurtarma görevi", 4 Nisan 1953'te Çanakkale Boğazı Nara Burnu'nda batan ve 81 şehit verilen Dumlupınar denizaltısının yerinin tespit edilmesi ve kurtarılması şeklinde gerçekleştirilecek. Peki, 2019 TEKNOFEST başvuruları ne zaman? TEKNOFEST'e nasıl kayıt olunur?

TEKNOFEST 2019 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEKNOFEST 2019 için geri sayım başladı. Yapay Zeka’dan Uçan Araba’ya; Otonom Sistemlerden Uzay Teknolojileri’ne birçok farklı alanı içeren toplam 2 Milyon TL’ye varan ödüllü yarışmalar için son başvuru tarihi 28 Şubat 2019'du. TEKNOFEST, 17-22 Eylül 2019 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda yapılacaktır. 

 

TEKNOFEST 2019 KAYIT YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

TEKNOFEST 2019'DA DÜZENLENECEK YARIŞMALAR

İlköğretim, Ortaöğretim ve Üzeri için:

  • Akıllı Mekanlar Hackathon Yarışması
  • İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması
  • Uçan Araba Tasarım Yarışması

Lise, Üniversite ve Üzeri için:

  • İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması
  • Roket Yarışması
  • Robotik Fetih 1453 Yarışması
  • Robotik Yarışmaları
  • Savaşan İHA
  • Yapay Zeka

Üniversite ve Üzeri için:

  • Efficiency Challenge / Robotaksi Yarışması
  • İnsansız Hava Aracı Yarışması
  • Model Uydu Yarışması
  • Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması
  • Turbofan Motor Tasarım Yarışması
  • Sürü İHA Simülasyon Yarışması
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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