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TEKNOFEST 2021 ne zaman başlayacak? TEKNOFEST'e nasıl kayıt olunur?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST için geri sayım başladı. Dünya'nın en büyük ikinci havacılık festivali olan TEKNOFEST'in tarihi merak konusu oldu. Binlerce öğrenci ve girişimci tarafından ziyaret edilen TEKNOFEST, insanlar için büyük bir interaktif ortam sunuyor. Peki, 2021 TEKNOFEST başvuruları ne zaman? TEKNOFEST'e nasıl kayıt olunur?

TEKNOFEST 2021 ne zaman başlayacak? TEKNOFEST'e nasıl kayıt olunur?

Katılımcıların ilk olarak TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile beraber istenen bilgileri girmeleri gerekmekte. Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise ya da önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanmış olan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Covid-19 aşısı olmamış ya da tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuca sahip olan PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanmış olacak.

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

TEKNOFEST, 21-26 Eylül 2021'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşecek.

TEKNOFEST'E BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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