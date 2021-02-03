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TEKNOFEST 2021 ne zaman? TEKNOFEST'e nasıl başvuru yapılır?

TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali her yıl binlerce katılımcıyı ağırlıyor. Binlerce öğrenci ve girişimci tarafından ziyaret edilen TEKNOFEST, insanlar için büyük bir interaktif ortam sunuyor. Peki, TEKNOFEST 2021 ne zaman? TEKNOFEST'e nasıl başvuru yapılır? İşte başvuru ekranı...

TEKNOFEST 2021 ne zaman? TEKNOFEST'e nasıl başvuru yapılır?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları'na başvurular başladı.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, bu yıl 34 farklı kategoride düzenlenecek. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST 2021 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TEKNOFEST 2021, 21-26 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

TEKNOFEST BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, ilkokuldan lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce genç, hayallerini gerçekleştirmek için birbirinden farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına 28 Şubat'a kadar başvuru yapılabilecek.

2021 TEKNOFEST'E KATILIM YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, gençlerin, geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için roketten otonom sistemlere, tarımdan sualtı sistemlerine kadar teknolojinin her alanında düzenlediği yarışmalarla bu alanda Türkiye tarihinin en büyük organizasyonunu gerçekleştiriyor.

Gençlerin milli teknoloji üretme ve geliştirme konusunda ilgilerini artırmak ve bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için 2021'de ön eleme aşamasını geçen takımlara 5 milyon liradan fazla malzeme desteği sağlanacak. TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara ise 4 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

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