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        Haberler Dünya Teksas gerilimi sürüyor: 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'

        Teksas gerilimi sürüyor: 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'

        ABD'de sınır güvenliği anlaşmazlığının devam ettiği Teksas'ın Valisi Greg Abbott, beraberinde 14 Cumhuriyetçi valiyle basın toplantısı düzenleyerek, ABD Başkanı Joe Biden'a sınır güvenliği konusunda ortak bir tavır içinde oldukları mesajını verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 10:23 Güncelleme: 05.02.2024 - 10:25
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        ABD'de 15 validen Biden'a karşı 'gövde gösterisi'
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        Hindistan ziyaretinin ardından ABD'ye dönen Teksas Valisi Abbott, federal hükümet ve Yüksek Mahkeme ile sınır anlaşmazlığı yaşanan Eagle Pass kentinde sınır noktasında Cumhuriyetçi valilerle ortak basın toplantısı düzenledi.

        Aralarında Georgia, Arkansas, Indiana, Missouri ve Tennessee gibi eyaletlerin bulunduğu 14 eyaletin Cumhuriyetçi valisi, Abbott'a desteklerini göstermek amacıyla basın toplantısında kameralar karşısına geçti.

        "DİĞER CUMHURİYETÇİ VALİLERLE ORTAK HAREKET EDECEĞİZ"

        Burada yaptığı konuşmada Biden'a yüklenen Abbott, sınır güvenliğini Washington'ın sağlamaması nedeniyle bu görevin kendilerine kaldığını savundu ve sınır güvenliği konusunda Biden'a karşı diğer Cumhuriyetçi valilerle ortak hareket edeceklerini belirtti.

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        Sınıra daha fazla dikenli tel çekme vaadinde bulunan Vali Abbott, sınırdan yasadışı göçmen geçişlerini önleyebilmek için gereken tüm tedbirleri almaya devam edeceklerini ifade etti.

        "NE GEREKİYORSA O KADAR BURADAYIZ"

        Yüksek Mahkeme'nin federal görevlilerin girmesine izin verdiği Shelby Park'a girişleri kontrol altında tutmaya devam edeceklerini vurgulayan Abbott, "Ne kadar gerekiyorsa o kadar buradayız." dedi.

        Diğer Cumhuriyetçi valiler de yaptıkları açıklamalarda Biden yönetimini sınırları yasadışı girişlere açık hale getirdiği suçlamasıyla sert şekilde eleştirdiler.

        Teksas Valisi Abbott'a gerektiği kadar Ulusal Muhafız ve diğer destek unsurlarından gönderme sözü veren Cumhuriyetçi valiler, bu konuda Texas eyaletinin yanında olduklarını mesajını paylaştı.

        BIDEN İLE TEKSAS VALİSİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

        Teksas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

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        Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

        Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

        Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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        #ABD
        #joe biden
        #Teksas
        #dünya

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