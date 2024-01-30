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        Haberler Dünya Teksas'ın Eagle Pass kentindeki önlemler nedeniyle düzensiz göçmenler sınırı gece geçmeyi deniyor

        Teksas'ın Eagle Pass kentindeki önlemler nedeniyle düzensiz göçmenler sınırı gece geçmeyi deniyor

        ABD hükümeti ile Texas yönetimi arasında yetki krizine neden olan düzensiz göçmenler, Texas Ulusal Muhafızlarına yakalanmamak için sınırı gece geçmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 08:14 Güncelleme: 30.01.2024 - 08:14
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        Eagle Pass kentindeki Shelby Park bölgesinden Texas Ulusal Muhafızları yüzünden geçemeyen bazı düzensiz göçmenler, kentin kenar kesimlerindeki noktalardan gece karanlığında ABD topraklarına girmeyi denedi.

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        Meksika ile Eagle Pass arasındaki tren yolu köprüsünün altında kalan karanlık bölgeden sınır nehri Rio Grande'yi geçen 7 kişilik grubun eyalet güçleriyle karşılaştığı anlar AA ekibinin drone görüntülerine yansıdı. 4 erkek 3 kadından oluşan sığınmacılar ulusal muhafızları atlatamayınca, köprünün ABD tarafındaki ayağı etrafına çekilen tel örgülerin arasında mahsur kaldı.

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        İKİ FARKLI NOKTADA İKİ FARKLI MUAMELE

        Öte yandan, Texas'ın New Mexico eyaletine yakın noktasındaki El Paso sınır bölgesinde ise düzensiz göçmenlerin, sınırı sorunsuza geçip ABD federal güçlerine teslim olduğu görüldü.

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        AA ekibinin çektiği görüntülerde, El Paso'nun karşısında yer alan Meksika toprağı Ciudad Juarez'den ABD'ye geçen sığınmacıların federal sınır birliklerince karşılandığı ve içeri alındığı kaydedildi.

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        Üzerinde "US Border Patrol" yazan araçlarla devriye gezen ABD hükümetine bağlı sınır koruma ekiplerinin, nehri geçenlerin zarar görmemesi için sınırdaki jiletli telleri elleriyle kaldırarak düzensiz göçmenlerin geçişlerine yardım ettiği anlar da görüntülere yansıdı.

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        Aynı eyaletin birbirinden iki uzak bölgesindeki sınır noktalarında düzensiz göçmenlere karşı uygulanan farklı muamele dikkat çekti.

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        BIDEN İLE TEKSAS VALİSİ ARASINDA ANLAŞMAZLIK

        Teksas Valisi Greg Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

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        Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

        Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Teksas Valisi Abbot'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

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        Teksas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Teksas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

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        "American Immigrant Council" adlı sivil toplum kuruluşunun Temmuz 2022'de yayımladığı bir çalışmada, 2019 itibarıyla ABD'de California'dan sonra göçmenlerin en çok bulunduğu 2'nci eyaletin de Texas olduğu ifade ediliyor.

        *Haberin görselleri AA ve Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        #Teksas
        #ABD
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