Telefona taksit geldi mi? Sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit sınırı kaç TL, yenilenmiş telefonlarda taksit kaç ay?
Sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit uygulanabilecek fiyat sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya çıkarıldı. 40 bin liranın üzerindeki modellerde 3 ay vade sınırı korunurken yenilenmiş cep telefonlarında fiyat sınırı olmadan 12 aya kadar taksit imkanı getirildi. İşte, Sıfır cep telefonlarında taksit sınırına ilişkin merak edilenler…
Ticaret Bakanlığının 15 Ekim 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle cep telefonu satışlarında taksit sınırları yeniden belirlendi. Düzenleme, hem sıfır hem de yenilenmiş telefon almayı düşünen tüketicileri ilgilendiriyor. Peki, Telefona taksit geldi mi, telefon alacaklara 12 ay taksit yapılacak mı? İşte, detaylar…
TELEFONA TAKSİT GELDİ Mİ?
Sıfır cep telefonlarında taksit süresini belirleyen fiyat sınırı 20 bin liradan 40 bin liraya yükseltildi. Yeni düzenlemeyle fiyatı 40 bin lira ve altında olan telefonlarda 12 aya kadar taksit yapılabilecek. 40 bin lirayı aşan modellerde ise en fazla 3 ay taksit uygulanacak.
SIFIR CEP TELEFONLARINDA TAKSİT SINIRI KAÇ TL?
Sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit imkanından yararlanılabilecek üst fiyat sınırı 40 bin lira oldu. Daha önce 20 bin liraya kadar olan modeller için geçerli olan 12 aylık taksit seçeneği, yeni düzenlemeyle daha yüksek fiyatlı telefonları da kapsayacak şekilde genişletildi.
Fiyatı 40 bin lirayı aşan sıfır cep telefonlarında ise en fazla 3 ay vade uygulanmaya devam edecek. Buna göre taksit süresi, telefonun satış fiyatına göre belirlenecek.
YENİLENMİŞ CEP TELEFONLARINDA TAKSİT KAÇ AY?
Yenilenmiş cep telefonlarında fiyat sınırı olmadan 12 aya kadar taksit imkanı sağlandı. Böylece yenilenmiş telefonlar, satış fiyatından bağımsız olarak 12 aya kadar taksit seçeneğinden yararlanabilecek.
Kredi kartı, alışveriş kredisi, tüketici finansmanı ve senetli satış gibi ödeme yöntemlerinde uygulama, ilgili kurumların belirlediği kurallar çerçevesinde yürütülecek. Cep telefonu alımlarındaki kredi vade sınırlarına ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararları da düzenlemenin dayanakları arasında yer alıyor.
TAKSİT DÜZENLEMESİ TABLET VE TELEVİZYONLARI KAPSIYOR MU?
Yeni düzenleme cep telefonu satışlarındaki taksit sınırlarını değiştirdi. Tablet, televizyon, elektrikli ev aletleri, mobilya, taşıt ve kuyum satışlarında uygulanan taksit sınırlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bu ürün gruplarında mevcut uygulama devam ediyor.