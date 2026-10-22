Telefona taksit geldi mi? Sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit sınırı kaç TL, yenilenmiş telefonlarda taksit kaç ay?

SIFIR CEP TELEFONLARINDA TAKSİT SINIRI KAÇ TL?

Sıfır cep telefonlarında 12 ay taksit imkanından yararlanılabilecek üst fiyat sınırı 40 bin lira oldu. Daha önce 20 bin liraya kadar olan modeller için geçerli olan 12 aylık taksit seçeneği, yeni düzenlemeyle daha yüksek fiyatlı telefonları da kapsayacak şekilde genişletildi.