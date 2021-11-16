Netflix'in televizyona nasıl bağlanabileceği ile ilgili aramalar iyice artmış durumda. İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

NETFLIX TV'YE NASIL BAĞLANIR?

Dizüstü bilgisayarının üzerindeki girişleri belirle. Eğer dizüstü bilgisayarını televizyona bağlamak istiyorsan dizüstü bilgisayarında hangi bağlantı girişlerinin olduğunu belirlemen gerekir. Bu, hangi kablolara ihtiyacın olacağını ve hatta bağlantının mümkün olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur. Eğer yukarıdaki yöntemlerden herhangi birini kullanabilirsen muhtemelen daha iyi bir deneyime sahip olacaksın.

Yeni dizüstü bilgisayarların çoğunun arkasında veya yanında bir HDMI çıkışı bulunur. Televizyonunda da HDMI girişi bulunuyorsa dizüstü bilgisayarını televizyonuna bağlamanın en kolay yolu budur ve sadece bir HDMI kablosu gerekir.

Dizüstü bilgisayarının arkasında bir DVI çıkışı olabilir. Bu, sağ tarafında bir çizgi veya "+" bulunan daha eski bir monitör bağlantı noktasına benzer. Televizyonunda ayrıca bir DVI bağlantı noktası varsa DVI-DVI kablosu kullanabilirsin. Televizyonunda bir DVI bağlantı noktası yoksa DVI'yı HDMI'ya dönüştürecek bir adaptöre ihtiyacın olacaktır. Ayrıca bir ses kablosuna da ihtiyacın olacaktır.

Dizüstü bilgisayarında mavi bir VGA girişi varsa televizyonundaki bir VGA girişine bağlanabilirsin. Yeni televizyonların çoğunda VGA girişi yoktur. VGA, özellikle daha yeni HDTV'lerde bulanık bir görüntüye neden olur. Ayrıca bir ses kablosuna ihtiyacın olacaktır.

Macbook kullanıyorsan bir HDMI TV'ye bağlanmak için büyük olasılıkla bir adaptöre ihtiyacın olacaktır. Çoğu Macbook’ta bir Thunderbolt bağlantı noktası bulunur ve bunu bir HDMI sinyaline dönüştürebilirsin.

Dizüstü bilgisayarının çıkış bağlantı noktasını televizyonundaki bir girişe bağla. Dizüstü bilgisayarını en iyi şekilde nasıl bağlayacağını belirledikten sonra kabloyu televizyonundaki açık bir girişe bağla.

DVI veya VGA ile bağlanıyorsan dizüstü bilgisayarın ve televizyonun kapalıyken başlamalısın. HDMI kullanıyorsan buna gerek olmaz.

Dizüstü bilgisayarının kulaklık girişini (gerekirse) televizyonundaki ses girişine bağla. DVI veya VGA kullanarak bağlanıyorsan dizüstü bilgisayarından televizyonuna ses almak için ayrı bir ses kablosuna ihtiyacın olacaktır. Televizyonundaki ses girişi, dizüstü bilgisayarını bağladığın DVI veya VGA girişleriyle aynı etikete sahip olacaktır. Dizüstü bilgisayarının tek kulaklık girişini televizyonun stereo girişine çeviren bir kabloya ihtiyacın olacaktır.

Televizyonunu aç ve doğru girişi seç. Dizüstü bilgisayarının bağlı olduğu girişi seç.

Dizüstü bilgisayarını aç. Dizüstü bilgisayarının ayarlarına bağlı olarak, Windows'a giriş yaptığında görüntünün otomatik olarak geldiğini görebilirsin.

Dizüstü bilgisayarının birincil ekranını değiştir. Televizyonuna görüntü gelmediyse dizüstü bilgisayarına görüntüyü televizyonuna aktarmasını söyleyebilirsin.

Windows - ⊞ Win+P tuşlarına bas ve "Yinele" veya "Sadece ikinci ekran" seçeneklerinden birini seç. Masaüstünün televizyonunda gözüktüğünü görmelisin. Eğer masaüstünü görmezsen doğru çıkışı seçtiğinden emin ol.

Mac - Apple menüsüne tıkla ve "Sistem Tercihleri"ni seç. "Ekran" seçeneğine tıkla ve "Düzenleme" sekmesine tıkla. Macbook ekranını televizyona aktarmak için "Ayna Ekranlar" kutusunu işaretle.

Televizyonunu ses oynatma cihazı olarak ayarla. Genellikle ses çıkışı otomatik olarak televizyonun hoparlörlerine geçer, ancak bunu manuel olarak yapman gerekebilir.

Windows - Sistem Tepsisi'ndeki Hoparlör düğmesine sağ tıkla ve "Kayıttan yürütme aygıtları"nı seç. Televizyonunu mevcut cihazlar listesinden seç ve "Varsayılan Yap" düğmesine tıkla.

Mac - Sistem Tercihleri menüsünü aç ve "Ses"i seç. "Çıkış" sekmesine tıkla ve mevcut çıkışlar listesinden "HDMI"yı seç.

Netflix İnternet sitesine giriş yap. Her şey düzgün bir şekilde bağlandıktan sonra tarayıcından Netflix sayfasını açabilirsin. Yayın kitaplığına erişmek için Netflix hesabınla oturum aç. Video yayınını destekleyen bir abonelik planın olması gerekir.

İzlemek istediğin videoyu oynatmaya başla. Oynatmaya başlamak için Netflix kitaplığındaki bir videoya tıkla. Her şey düzgün bir şekilde bağlanmışsa videoyu sesli bir şekilde televizyonda izleyebilmelisin.