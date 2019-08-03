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TEM otoyolunda kaza! 2 kişi yaralandı

İHA

TEM Otoyolu Edirne istikametinde bir otomobilin meyve,sebze yüklü kamyonete çarpması sebebiyle meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Kaza sebebiyle yola devrilen kamyonetin kasasındaki sebzeler yola dağıldı

TEM otoyolu

Kaza, saat 01.30 sıralarında Bağcılar ilçesi TEM Otoyol Edirne istikameti Mahmutbey Viyadük girişinde meydana geldi. İddiaya göre hal istikametinden Esenyurt istikametine seyir halinde olan Yasin Yıldız idaresindeki 51 DU 702 plakalı kamyonet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LDM 51 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet kasasında bulunan sebze ve meyveler yol kenarına savruldu. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu hemen sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kazanın olduğu yere gelen sağlık ekipleri yaralıları hemen çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kaza sebebiyle yola savrulan sebzeler ve meyveler kamyonet sürücüsünün yakınları tarafından toplandı. Kazadan dolayı trafik akışında bir süre yavaşlama oldu. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasından sonra yol trafiğe açıldı.

Kazanın çıkış nedeni araştırılıyor.

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