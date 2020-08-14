Edinilen bilgiye göre, TEM otoyolu otogar istikameti Kağıthane mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle motosiklet ve bir otomobil kaza yaptı.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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