Temmuz ayı enflasyon verileri 2025 açıklandı! TÜİK TÜFE-ÜFE Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu?
Temmuz ayı enflasyon verileri için bekleyiş sona erdi. Milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilen Temmuz ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2025 Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Ayrıca Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için ilk veri ortaya çıktı. Peki, 2025 TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Temmuz ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, 2025 Temmuz ayı enflasyon verileri...
2025 Temmuz ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından son dakika açıklandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları ile ev ve iş yeri sahibi ile kiracıların merakla beklediği 2025 Ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu. Yılın ikinci yarısının ilk enflasyon verisi, milyonlarca emekli ve memur maaşlarına yapılacak 2026 Ocak zammını belirlemede kritik önem taşıyor. Peki, TÜİK verileri ile 2025 Temmuz ayı enflasyon oranı ne oldu, aylık ve yıllık bazda enflasyon arttı mı, düştü mü? Temmuz ayında TÜFE yüzde kaç arttı? İşte, detaylar…
2025 TEMMUZ AYI ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI
2025 Temmuz ayı enflasyon rakamları, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.
Buna göre enflasyon, temmuzda aylık bazda yüzde 2,06, yıllık bazda yüzde 33,52 oldu.
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %33,52 arttı, aylık %2,06 arttı
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,06 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,08 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,52 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %41,13 artış olarak gerçekleşti.
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %24,19 arttı, aylık %1,73 arttı
Yİ-ÜFE (2003=100) 2025 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,73 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %17,70 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %24,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %27,07 artış gösterdi.
AA FİNANS BEKLENTİ ANKETİ TAHMİNİ NEYDİ?
AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete katılan ekonomistlerin temmuzda aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,34 oldu. Ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,65 ile yüzde 2,90 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,34) bir önceki ay yüzde 35,05 olan yıllık enflasyonun yüzde 33,90'a ineceği öngörülüyordu.
Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi temmuz ayı itibarıyla yüzde 30,32 olmuştu.
YILIN İLK 6 AYINA AİT ENFLASYON ORANLARI
2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: