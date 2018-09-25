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Tepkilerle karşılaşan Merkel özür diledi!

Almanya'da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen'in görevden alınarak İçişleri Bakanlığında "özel danışman" olacağı bildirilmişti. Maassen'in 'terfi' ettirilmesi üzerine Almanya Başbakanı Angela Merkel tepkiyle karşılaştı

25.09.2018 - 09:57 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Geçtiğimiz hafta, Almanya'da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen görevden alındı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel, hükümet ortakları Sosyal Demokrat Partisi (SPD) Genel Başkanı Andrea Nahles ve İçişleri Bakanı olan Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile Başbakanlık'ta bir araya gelerek Maassen'in geleceğine ilişkin 2 saat süren toplantı yapmış, görüşmenin ardından Almanya Basın ve Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamada, Anayasa Koruma Teşkilatının başkanlığına başka bir ismin görevlendirileceği belirtilerek, Maassen'in İçişleri Bakanlığında müsteşar olacağı ifade edilmişti. 

Maassen'in, ülkede aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlandığı için görevinden alındığı belirtilmiş, açıklamada, İçişleri Bakanı Seehofer’in, Maassen’in iç güvenlik alanındaki bilgisine değer verdiği kaydedilmişti.

MERKEL İLE TERS DÜŞTÜ 

Hans-Georg Maassen, Chemnitz kentinde 3 hafta önce bir Almanın öldürülmesinin ardından aşırı sağcıların göçmen ve mültecilere karşı saldırılar konusunda yaptığı açıklamalardan dolayı tepki toplamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Chemnitz’deki cinayetten sonra aşırı sağcıların göçmen ve mültecilerin peşine düşerek kovalanmasını kınamıştı. Maassen ise burada insanların kovalanmadığını belirtmiş ve olayla ilgili sosyal medyada yer alan "görüntünün daha çok kamuoyunun dikkatini başka yöne çevrilmesini sağlamak için yayınlanmış yanlış bir bilgi olduğunu" savunmuştu.

Bunun üzerine hükümet ortağı SPD Genel Başkanı Nahles, Maassen'in istifasını isterken, İçişleri Bakanı Horst Seehofer de Maassen’i savundu. Koalisyonun büyük ortağı CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel ise bu konuda uzun süre sessiz kaldı.

Maassen, Almanya'da 8’i Türk, 10 kişiyi öldüren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün ortaya çıkmasının ardından 2012’nin ağustos ayında göreve getirilmiş ancak Anayasayı Koruma Teşkilatı bu dönemde NSU cinayetlerini aydınlatılmasına yeterince katkı vermemekle suçlanmıştı.

TERFİ ETTİRİLMESİNE TEPKİ GÖSTERİLDİ

Almanya’da aşırı sağla mücadelede yetersiz kalmakla suçlanan Anayasayı Koruma Teşkilatı (İç İstihbarat Servisi) Başkanı Hans-Georg Maassen’in görevinden alınarak İçişleri Bakanlığında müsteşarlık görevine getirilecek olması tepkilere neden oldu.

Koalisyon hükümetinde yer alan Sosyal Demokrat Partinin (SPD) Gençlik Teşkilatı Başkanı Kevin Kühnert, "aşırı sağcıların komplo teorilerini yayan ve savunan bir Anayasayı Koruma Teşkilatı başkanının devlette başka bir göreve getirilmesinin uygun olmadığını, Maassen’in emekliye sevk edilmesi gerektiğini" belirtti.

SPD Genel Başkan Yardımcısı Ralf Stegner de Maassen'e müsteşarlık görevi verilecek olmasını "fiyasko" olarak değerlendirdi.

Muhalefetteki Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner ise Maassen’in "terfi ettirildiğini" ve "bir tiyatro oynandığını" dile getirerek, "Maassen'in terfi edilmesi göstermelik bir çözüm. Ya ona güveniyorsunuzdur ya da güvenmiyorsunuzdur." şeklinde konuştu.

Yeşiller Partisi Milletvekili Irene Mihalic de Maassen konusunda İçişleri Bakanlığının yanlış bir sinyal verdiğini belirterek, “Bu sinyali feci buluyorum çünkü bu bir terfidir." görüşünü savundu.

MERKEL ÖZÜR DİLEDİ

Erken seçim önerilerinin gündeme geldiği sürecin ardından Merkel, Maassen’in terfi ettirilmesine onay verdiği için Alman kamuoyundan özür diledi.

İlk uzlaşıda hata yaptığını kabul eden Merkel, "Salı günkü sonuç ikna edici olmadı. Ben daha çok bakanlıktaki gidişata kafa yordum. Terfi olunca insanların nasıl tepki vereceğini pek hesaba katmadım. Bundan dolayı çok üzgünüm" dedi.

 

 

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