Terlik, cam bardak, çekbaz, pet şişe, çatal ve daha niceleri hepsi silah sayıldı… Tümü, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamelerde yer aldı.



KADIN KOCASINA BARDAK ATTI

Örneklerden biri; tartışan bir çiftle ilgili. Kadın, bardak fırlatınca kocasının elinde kesik oluştu. Kocanın şikayeti üzerine kadın hakkında, “silah sayılan aletle basit yaralama” suçundan dava açıldı.

KIZ KARDEŞ ÇATAL BATIRDI

Bir başka olayda ise biri erkek diğeri kız, iki yetişkin kardeş tartıştı. Kız kardeş,, kendisine tokat atan erken kardeşinin koluna çatal batırdı. Her iki kardeş hakkında da basit yaralama suçundan dava açıldı. Ancak çatal kullanan kız kardeşin, “silah sayılan aletle yaralama” suçundan cezalandırılması istendi.



GELİNİNE KEPÇE İLE VURDU

Bir diğer olayın başrolünde de, bir gelin ile kayınvalidesi vardı. Kayınvalide kapıyı yüzüne kapattığını iddia ettiği gelinini, çelik yemek kepçesi ile vurarak yaraladı. Kayınvalide hakkında da “silah sayılan aletle yaralama” suçundan dava açıldı.



DAHA NİCELERİ

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, benzer olaylarda; çekbaz, ayakkabı çekeceği, çatal, terlik, sandalye, pet şişeyi de silah sayarak, failler hakkında “silah sayılan aletle yaralama” dava açtı.