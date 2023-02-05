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Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle, New Hampshire eyaletinde Washington Dağı'ndaki bir gözlem evinde termometreler -78 dereceyi gösterdi. Bununla birlikte ülkede kaydedilen en soğuk "rüzgar soğuğu" rekorunun kırıldığı belirtildi

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  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    ABD'nin kuzeydoğusunda dondurucu soğuklar hakim oldu.

     

     
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    Maine, New Hampshire, New York ve New Jersey başta olmak üzere, ülkenin kuzeydoğu bölgelerinde hava sıcaklıklarının ortalamanın 10 ila 30 derece altında seyredeceğini belirten NWS, şiddetli rüzgarların elektrik kesintisi ve maddi hasara yol açabileceği uyarısında bulundu.

     

     
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    Dondurucu soğukların yanı sıra sert rüzgarların hakim olduğu New Hampshire eyaletinde Washington Dağı'ndaki bir gözlem evinde rüzgar soğutma endeksinin -108 fahrenhaytı (-78 santigrat) göstermesiyle ülkede kaydedilen en soğuk "rüzgar soğuğu" rekorunun kırıldığı ifade edildi.

     

     
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    NWS'nin verilerine göre, bölgede hava sıcaklığı -46 fahrenhayt (- 43 santigrat) dereceye ulaşırken, saatte 97 mil (156 kilometre) hızla esen rüzgarlar hakim.

     

     
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    Başkent Washington'da da dün sabah saatlerinde hava sıcaklığı 15 fahrenhayt (-9 santigrat) derecelere kadar inerken, New York'ta termometreler 4 fahrenhaytı (-16 santigrat) gösterdi. New York'ta hissedilen hava sıcaklığı ise -8 fahrenhayta (-22 santigrat) kadar indi.

     

     
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    Ülkede soğuk hava nedeniyle uçuşlarda gecikmeler de yaşanıyor.

     

     
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    Amerikan uçuş sitesi Flightaware'e göre, ABD'de dün iç ve dış hatlarda toplam 194 uçuş iptal oldu, 1946 uçuşta gecikmeler yaşandı. 
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    Soğuk hava nedeniyle cuma günü Massachusetts eyaletinin Boston ve Worcester kentlerinde okullar tatil edilmişti. 
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

    Hava sıcaklıklarının bugün itibarıyla yükselmesi bekleniyor.
  • Termometreler -78 dereceyi gösterdi: ABD'nin kuzeydoğusunda "tehlikeli derecede dondurucu soğuklar" hakim

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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