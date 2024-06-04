Hindistan'da termometreler 44,7 dereceyi gösterdi, alarm seviyesi yükseltildi!
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin 5 derece üzerinde seyretmesi ve 44,7'ye ulaşmasıyla alarma geçildi. Geçtiğimiz günlerde termometrelerin 52,9 dereceye çıkmasıyla rekor kırılmıştı.
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıkarak 44,7 dereceye ulaşması üzerine kentte alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Mart ve Mayıs ayında 25 bin kişinin sıcak çarpması sonucu hastaneye gittiği, 56 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi.
Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD) başkent Yeni Delhi'de hava sıcaklığının normalin 5 derece üstüne çıktığını bildirdi.
Termometrelerin 44,7 dereceyi gösterdiği Yeni Delhi'de alarm seviyesi sarıdan "turuncu"ya yükseltilirken, kentteki nem oranının da yüzde 39'a ulaştığı açıklandı.
Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta sıcak hava nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti.
Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.