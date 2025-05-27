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        Haberler Gündem Yargı Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e resmi belgede sahtecilikten dava | Son dakika haberleri

        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e resmi belgede sahtecilikten dava

        Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla dava açıldı. İddianamede, Arnavutluk adli makamlarınca yapılan teknik incelemede, kimlik kartı ve ehliyetin sahte olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 27.05.2025 - 13:40
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        Thodex'in kurucusuna bir dava daha
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        Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açıldı.

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özer'in kaçak olarak bulunduğu Arnavutluk Elbasan Yerel Polis Müdürlüğünün 30 Ağustos 2022'de düzenlediği operasyonla yakalandığı ve ilerleyen süreçte Türkiye'ye iade edildiği hatırlatıldı.

        Arnavutluk'taki operasyonda, üzerinde Faruk Fatih Özer'in fotoğrafı bulunan "Adrian Popescu" adına düzenlenmiş kimlik kartı ve sürücü ehliyeti ele geçirildiği aktarılan iddianamede, Arnavutluk adli makamlarınca yapılan teknik incelemede, kimlik kartı ve ehliyetin sahte olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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        İddianamede ifadesine yer verilen Özer, bu sürücü belgesi ve kimlik kartını hiç görmediğini belirterek, "Arnavutluk'ta kaçak olarak bulunduğum süreçte kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Arnavutluk'ta bana kalacak yer temin eden Bobi isimli tanıdığım şahıs benden o süreçte vesikalık fotoğraf istemişti. Ben de kendisine vermiştim. Arnavutluk'ta bulunduğum süreçte kaldığım adresten dışarı çıkmadığım için herhangi bir kimlik veya sürücü ehliyeti kullanmak durumunda kalmadım." beyanında bulundu.

        Özer, hiç kullanmadığı bu belgelerden yakalandığında haberi olduğunu savundu.

        İddianamede, sanığın kaçak olarak bulunduğu Arnavutluk'ta üzerinde fotoğrafı basılı olan sahte kimlik ve ehliyeti kullanarak üzerine atılı suçu işlediği belirtilerek, Özer'in "resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanığın gelecek günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

        THODEX DAVASI

        Kripto para borsası Thodex'in kurucusu tutuklu sanık Faruk Fatih Özer, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Eylül 2023'te verilen kararda, "örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Özer'e ayrıca, "bilişim sistemleri kullanmak suretiyle dolandırıcılık" suçundan 6 yıl 4 ay 15 gün hapis ile 135 milyon lira adli para cezası verilmişti.

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