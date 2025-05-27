Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e resmi belgede sahtecilikten dava

Arnavutluk'ta yakalanarak Türkiye'ye getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Özer'in kaçak olarak bulunduğu Arnavutluk Elbasan Yerel Polis Müdürlüğünün 30 Ağustos 2022'de düzenlediği operasyonla yakalandığı ve ilerleyen süreçte Türkiye'ye iade edildiği hatırlatıldı.

Arnavutluk'taki operasyonda, üzerinde Faruk Fatih Özer'in fotoğrafı bulunan "Adrian Popescu" adına düzenlenmiş kimlik kartı ve sürücü ehliyeti ele geçirildiği aktarılan iddianamede, Arnavutluk adli makamlarınca yapılan teknik incelemede, kimlik kartı ve ehliyetin sahte olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

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İddianamede ifadesine yer verilen Özer, bu sürücü belgesi ve kimlik kartını hiç görmediğini belirterek, "Arnavutluk'ta kaçak olarak bulunduğum süreçte kaldığım adresi temin eden kişiler benim adıma belge düzenlemiş olabilirler. Arnavutluk'ta bana kalacak yer temin eden Bobi isimli tanıdığım şahıs benden o süreçte vesikalık fotoğraf istemişti. Ben de kendisine vermiştim. Arnavutluk'ta bulunduğum süreçte kaldığım adresten dışarı çıkmadığım için herhangi bir kimlik veya sürücü ehliyeti kullanmak durumunda kalmadım." beyanında bulundu.