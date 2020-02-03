ABD'deki en önemli spor müsabakalarından olan Super Bowl, Miami'deki 65 bin kişilik Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşti.

Amerikan Futbol Ligi'nin (NFL) şampiyonunun belirlendiği Super Bowl'da dün akşam Kansas City Chiefs ve San Francisco 49ers karşı karşıya geldi. Kazanan taraf ise Kansas City Chiefs oldu.

THY de NFL'nin şampiyonunun belirlendiği Super Bowl için özel bir reklam filmi hazırladı.

— Türk Hava Yolları (@TK_TR) February 3, 2020

Nico Perez tarafından hazırlanan reklam filmine 'Step on Earth' ismi verildi. THY, Step on Earth'ün yanında reklam filminin kamera arkası görüntülerini de paylaştı. THY'nin reklam çalışması büyük ilgi gördü.