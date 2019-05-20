Yeni İstanbul Havalimanı'nıyla ilgili asılsız spekülasyonlara noktayı koyan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı Twitter'den yayınladığı mesajında son dönem uçuşlarla ilgili bilançoyu ortaya koydu.
"İYİ NİYETLİ MERAK EDENLERE"
THY Genel Müdürü Ekşi, 'iyi niyetli merak edenlere' dediği Twitter hesabında yakın geçmişte Atatürk Havalimanı'ndan başka havalimanlarına yönlendirilen uçakları ve sebeplerini gösteren bir çizelge yayınladı.
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) May 20, 2019
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