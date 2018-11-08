Ticaret Bakanlığı doğum günleri, evlilik teklifleri, düğünler gibi özel günlerde hem çocukların hem de büyüklerin ilgi gösterdiği uçan balona yeni kurallar getirecek. Helyum gazıyla doldurulan kaliteli uçan balonlar, kalitesizlerden özel logoyla ayrılacak.

Aysel Alp'ın Hürriyet'teki haberine göre, Şarkıcı Demet Akalın, doğum günü pastasındaki mumları üflerken uçan balonun patlaması sonucu yandığını gösteren fotoğrafları sosyal medyadan paylaşmıştı. Bursa’da 3 yaşındaki çocuk bileğine bağlı uçan balonun patlamasıyla, İstanbul’da ise zabıta ekipleri lavabo açıcıyla doldurulan balonları almaya çalışırken seyyar satıcının bunlara çakmak tutmasıyla yanmıştı.

ÇAKMAK DEĞDİĞİNDE PATLIYOR

‘Merdiven altı’ üretim kalitesiz uçan balonlar, helyum gazı yerine karpit taşı ile su karışımından veya lavabo açıcılardan elde edilen gazlarla dolduruluyor. Çakmak, kibrit, mum, sigara gibi yanıcı maddelerin bu balonlara değmesi bomba gibi patlamalarına, alevleri ise çevredekilerin yanmasına neden oluyor.

Ticaret Bakanlığı bu tehlikeye karşı tebliğ çıkarmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu’na gönderilen tebliğde sona gelinirken, balonların öncelikle “helyum ile doldurulması zorunluluğu” yer alacak.

Balonevi Genel Müdürü Oğuz Vanlı, halkın sokaktan aldığı her bir balonun uçan bir bomba olduğunu belirterek, “Örneğin bir baba çocuklarına uçan balon aldı, arabadalar. Biri de çakmak çaktı. Balon karpit veya lavabo açıcılardan elde edilen gazla doldurulduysa alev alır, hem çocuklar hem de araba yanar” dedi.

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