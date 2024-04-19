Tiktok hesap kapatma, dondurma ve silme işlemi: Tiktok hesabı nasıl dondurulur, kalıcı olarak silinir?

Dünyanın en çok kullanıcısı olan sosyal medya kanallarından biri olan Tiktok’ta hesap kullanımında sorun yaşayan hesaplarını dondurma ya da kapatma gibi işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte, kullanıcı hesabı ayarlarıyla ilgili merak edilenler.

TikTok Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?

TikTok hesabınızı kalıcı olarak kapatmak istiyorsanız, şu adımları izleyebilirsiniz:

TikTok uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Sağ alt köşede bulunan "Ben" simgesine dokunun.

Profil sayfanızda sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun.

Açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine dokunun.

"Hesabı Yönet" veya "Hesabı Yönetme" seçeneğine dokunun.

"Hesabı Sil" veya "Hesabı Kapat" seçeneğine dokunun.

Talimatları izleyerek hesabınızı kalıcı olarak kapatın.

TikTok Hesap Silme Nasıl Yapılır?

REKLAM

TikTok hesabınızı geçici olarak kapatmak istiyorsanız, aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

TikTok uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Sağ alt köşede bulunan "Ben" simgesine dokunun.

Profil sayfanızda sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun.

Açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine dokunun.

"Hesabı Yönet" veya "Hesabı Yönetme" seçeneğine dokunun.

"Geçici olarak dondur" veya "Hesabı Dondur" seçeneğine dokunun.

Talimatları izleyerek hesabınızı geçici olarak kapatın.

TikTok Hesap Dondurma Nasıl Yapılır?

TikTok uygulamasını açın ve hesabınıza giriş yapın.

Sağ alt köşede bulunan "Ben" simgesine dokunun.

Profil sayfanızda sağ üst köşede bulunan üç noktaya dokunun.

Açılan menüden "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğine dokunun.

"Hesabı Yönet" veya "Hesabı Yönetme" seçeneğine dokunun.

"Geçici olarak dondur" veya "Hesabı Dondur" seçeneğine dokunun.

Açılan pencerede size sunulan talimatları takip edin ve hesabınızı geçici olarak dondurun.

Bu işlem sonrasında hesabınız geçici olarak kapatılacak ve bilgileriniz saklanacaktır. Hesabınızı yeniden etkinleştirmek istediğinizde, yine aynı adımları izleyerek hesabınızı aktif hale getirebilirsiniz.

REKLAM Şifresi Unutulan TikTok Hesabı Nasıl Kapatılır? Şifresini unutan bir TikTok hesabını kalıcı olarak kapatmak yerine, hesaba yeniden erişim sağlamak için şifre sıfırlama işlemi yapmak daha uygun olacaktır. İşte adımlar: TikTok uygulamasını açın.

Giriş ekranında "Şifremi Unuttum" veya "Şifreyi Sıfırla" gibi bir seçenek bulun.

Bu seçeneği tıklayarak şifrenizi sıfırlamak için gereken adımları izleyin.

Şifrenizi sıfırladıktan sonra hesabınıza yeniden giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra, yukarıda açıklanan "TikTok Hesap Kapatma Nasıl Yapılır?" adımlarını izleyerek hesabınızı isterseniz kalıcı olarak kapatabilirsiniz. Şifresi Unutulan TikTok Hesabı Nasıl Kapatılır? Eğer TikTok hesabınızın şifresini unuttuysanız, hesabınızı doğrudan kapatmak yerine, şifre sıfırlama işlemi yapmanız gerekmektedir. Bunun için TikTok uygulamasının giriş ekranında "Şifremi Unuttum" veya "Şifreyi Sıfırla" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği kullanarak şifrenizi sıfırlayabilir ve ardından hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

REKLAM TikTok Pro Hesaptan Nasıl Çıkılır? TikTok Pro hesabınızdan çıkmak oldukça basit bir işlemdir. Aşağıdaki adımları izleyerek kolayca yapabilirsiniz: Profilinize gidin: TikTok uygulamasını açın ve profilinize gidin.

Ayarlar'a gidin: Profilinizin sağ üst köşesindeki üç çizgiye tıklayarak "Ayarlar ve Gizlilik" seçeneğini seçin.

Hesap'a gidin: "Ayarlar ve Gizlilik" menüsünde "Hesap" seçeneğine tıklayın.

Hesap Yönet'e gidin: "Hesap" menüsünde "Hesap Yönet" seçeneğine tıklayın.

Pro Hesaba Geçiş'e gidin: "Hesap Yönet" menüsünde "Pro Hesaba Geçiş" seçeneğine tıklayın.

Pro Hesaptan Çık'a tıklayın: "Pro Hesaba Geçiş" ekranında "Pro Hesaptan Çık" butonuna tıklayın.

Onaylayın: Hesaptan çıkmak istediğinizi onaylamak için tekrar "Pro Hesaptan Çık" butonuna tıklayın.

Hesaptan çıktıktan sonra:

Pro hesabınızla ilişkili tüm analizlere ve araçlara erişiminizi kaybedersiniz.

Profiliniz artık "Pro" olarak işaretlenmeyecektir.

Kişisel hesabınızdaki tüm videolarınız ve içerikleriniz korunacaktır.

Pro hesaptan çıktıktan sonra 30 gün içinde tekrar Pro hesaba dönebilirsiniz. 30 günlük sürenin sonunda bu işlem geri döndürülemez hale gelir. TikTok Hesabı Kendi Kendine Kapanır Mı? REKLAM TikTok hesabınız belirli durumlarda kendiliğinden kapanabilir. Bu durumlar şunlardır: TikTok Hizmet Şartları veya Topluluk Kurallarını İhlal Etmek Yasa dışı faaliyetlerde bulunmak

Nefret söylemi, zorbalık veya taciz içeren içerik paylaşmak

Spam veya sahte içerik paylaşmak

Telif hakkı ihlali yapmak

Çıplaklık veya cinsel içerikli içerik paylaşmak

TikTok'un yapay zekasını kandırmaya çalışmak Hesabınızı Uzun Süre Kullanmamak TikTok, 180 gün boyunca oturum açmayan hesapları devre dışı bırakabilir.

Hesabınız devre dışı bırakılırsa, 30 gün içinde tekrar etkinleştirebilirsiniz.

30 günlük sürenin sonunda hesabınız kalıcı olarak silinecektir. Hesabınızın Şüpheli Faaliyet Göstermesi TikTok, hesabınızın ele geçirilmiş olabileceğini veya şüpheli faaliyetler gösterdiğini tespit ederse hesabınızı askıya alabilir veya kapatabilir. TikTok Hesap Kurtarma Nasıl Yapılır?

REKLAM Kullanıcıların en çok araştırdığı sorulardan biri Tiktok hesabıma giremiyorum, Tiktok hesabımı nasıl geri alırım? sorusudur. TikTok hesabınızı kurtarmak için, hesabınızla ilişkilendirilmiş olan e-posta adresi veya telefon numaranızı kullanarak şifre sıfırlama işlemi yapmanız gerekmektedir. Şifreyi sıfırladıktan sonra hesabınıza yeniden erişebilirsiniz. TikTok Hesap Silme Linki TikTok hesabınızı doğrudan bir bağlantı kullanarak silemezsiniz. Hesabınızı silmek için TikTok uygulamasını veya web sitesini kullanmanız gerekir.