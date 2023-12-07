TikTok Türkiye Sözcüsü Emir Gelen: Kara para aklamanın önlenmesi için bir birim geliştirdik Son günlerde sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan paylaşımlar ve fenomenlere yönelik soruşturmalar gündemden düşmüyor. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, sosyal medyaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Komisyon, TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölge Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen'i dinledi. En çok merak edilen soru ise "TikTok yasaklanacak mı?" oldu

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölge Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen "TikTok, platformun, kara para aklama dahil olmak üzere herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanılması konusunda dile getirilen bütün iddiaları son derece ciddiye alıyor. Kara para aklamanın önlenmesi için bir birim geliştirdik." dedi.

TİKTOK YASAKLANACAK MI?

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki gelişmelerin önemli boyutlara ulaştığını, yeni bir çağın ayak seslerinin duyulduğunu söyledi.

Hükümet ve parti olarak yasaklamalara karşı olduklarını dile getiren Yayman, "Evrensel normlarda bir demokrasinin ülkemizde de işlemesi konusu bizim kırmızı çizgimizdir. Biz tam demokrasi, tam özgürlük fikrini savunmaktayız." diye konuştu. Yayman, aile mahremiyetinin, gençlerin sağlıklı bir eğitim alması ve yetiştirilmesinin de kırmızı çizgileri olduğunu vurguladı.

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"GERÇEK HAYATTA OLAN DİJİTALDE DE SUÇTUR"

İnsanların fikir ve düşüncelerini özgürce anlatmasının önemine işaret eden Yayman, "Ulusaşırı dijital mecraların çoğunlukla kendilerini ulus devletlerin, parlamentoların, yasama, yürütme ve yargı erkinin üzerinde görmesi ve zaman zaman bir yasa koyucu haline, yargı dağıtır hale gelmesi bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tartışılmaktadır." dedi.

Herkesin kendi sorumluluk alanında, hukukun sınırları içerisinde kalmasını istediklerini belirten Yayman, "Gerçek hayatta suç olan dijitalde de suçtur. Bir şehrin meydanında nasıl ki bir kadının soyunması ve o insana etrafında izleyenlerin para bağışlaması doğru değilse dijitalde de doğru değil. Bizim için özgürlükler önemlidir ama çocuklarımızın geleceği çok daha önemlidir." ifadelerini kullandı.

FENOMENLERLE İLGİLİ YÜRÜTÜLEN SORUŞTURMALAR

Fenomenlerle ilgili de komisyonda uzun görüşmeler yaptıklarını anlatan Yayman, "Bunlar gerçekten önemli tartışmalar. Sadece vatandaşın bana söylediğini dile getirmek istiyorum: 'Fenomen de neyin fenomeni?' Kötülüğün, yalanın, uyuşturucunun pek çok bağımlılığın fenomeni olmak asla kabul edilemez." diye konuştu.

TÜRKİYE'DE ON MİLYONLARCA TİKTOK KULLANICISI VAR

TikTok Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye Bölge Kamu Politikaları Yöneticisi ve Türkiye Sözcüsü Emir Gelen, dünya genelinde her ay 1 milyardan fazla insanın TikTok'a öğrenmeye, keşfetmeye, eğlenmeye ve keyifli vakit geçirmeye geldiğini, Türkiye'de ise bu rakamın on milyonlarca kullanıcıya tekabül ettiğini söyledi.

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Platformun ve TikTok'a gelen milyonlarca insanın güvenliğini sağlamak için proaktif önlemler uyguladıklarını anlatan Gelen, TikTok'un Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afet bölgelerinde hem iletişimin sürdürülebilmesi hem de doğru bilgiye ulaşılabilmesi için ciddi çaba harcadığını ifade etti.

Gelen, deprem bölgesi için Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna 1,6 milyon dolar, UNICEF'e 200 bin dolar, Türk Kızılayına ve Ahbap Derneğine 100 biner dolar destek sağladıklarını kaydetti.

Türkiye'de Uluslararası Doğrulama Ağı (IFCN) çatısı altında tüm yerel teyit kuruluşlarıyla çalışan ilk platform olduklarının altını çizen Gelen, "Platformumuzdaki içeriğin elimizden geldiğince doğru olmasını sağlamak için teyit.org'un yanı sıra dogrulukpayi.com ve dogrula.org ile birlikte çalıştık." dedi.

"PLATFORMUN GÜVENLİĞİ İÇİN 40 BİNDEN FAZLA PERSONEL ÇALIŞIYOR"

Platformun güvenliği için dünya çapında 40 binden fazla personelin çalıştığını belirten Gelen, "Topluluk kurallarımızı ihlal eden her türlü içeriği, mümkün olan en kısa sürede kaldıracak sistem ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olmak için yoğun yatırım yapıyoruz." diye konuştu.

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Türkiye'de en fazla istihdam sağlayan ve yerelleşme konusuna en fazla yatırım yapan sosyal ağ sağlayıcısı olduklarını ifade eden Gelen, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun'a ilk uyum sağlayan şirket olduklarını dile getirdi.

"OLAYLARA MÜDAHALE ETMEKTE BEKLENİLEN HIZI KARŞILAYAMAYABİLİYORUZ"

Teknoloji ve moderasyon ekiplerinin, yüksek kullanımı çoğu zaman doğru bir şekilde ele aldıklarını söyleyen Gelen, şöyle devam etti:

"Ancak gerçek şu ki bazen aşırı moderasyon yapabiliyoruz ya da olaylara müdahale etmekte beklenilen hızı karşılayamayabiliyoruz. Amacımız her zaman topluluğumuzun güvenli, olumlu ve eğlenceli bir deneyim yaşamasını sağlamak olmuştur. Bunu yaparken de ülkemizin kanunlarına, yönetmeliklerine ve beklentilerine uyum sağlamanın yanı sıra, toplumsal hassasiyetleri de göz önünde bulundurmaya azami özen gösteriyoruz. Bundan sonra da sizlerle ve tüm paydaşlarımızla beraber bu alandaki gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz."

CANLI YAYINLARLA İLGİLİ: YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME KARARI ALDIK

Gelen, "Canlı yayınlarla ilgili olarak; Türkiye'deki politika ve kural setimizi, son yaşanan hadiseler sonrasında toplumun hassasiyetleriyle uyuşacak şekilde yeniden gözden geçirme kararı aldık ve bu süreci başlattık." dedi.

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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplanan TBMM Dijital Mecralar Komisyonunda sunum yapan Gelen, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal, son günlerde kamuoyunda tartışma yaratan görüntüleri anımsatarak, TikTok'un bu konuda yaptığı çalışmaların yetersiz olduğunu, içeriklerle ilgili daha hassas olunması gerektiğini söyledi.

Uysal, Türkiye'de ya da dünyada kaç milyon içeriğin kaldırıldığını ve bu içeriklerde nelere dikkat edildiğini sordu.

Gelen, TikTok'ta her ay bir milyarı aşkın ziyaretçi kitlesi ve içerik üretiminin gerçekleştiğini belirterek, Türkiye'deki kullanımlarının ise on milyonları bulduğunu aktardı. Çok ciddi sayıda içeriğin moderasyonunu yapmakla yükümlü olduklarını ifade eden Gelen, moderasyon ekibinin yüzde 4,5'lik kısmının Türkçe bildiğini açıkladı.

“2023 YILININ 9 AYINDA YAKLAŞIK 16 MİLYON İÇERİK KALDIRILDI”

Bu kadar fazla içeriğin olduğu bir platformda müdahalelerde zaman zaman ek sürelere ihtiyaç duyduklarını anlatan Gelen, "İhlal edilen içeriklerin yüzde 98,54'üne daha kullanıcılar şikayet etmeden müdahale ediliyor. Türkiye'de 2023 yılının 9 ayında yaklaşık 16 milyon içerik kaldırıldı. Bu içerikler, toplumun kurallarını ihlal eden içerikler. Bu 16 milyon içeriğin 12 milyonu, moderasyon teknolojisi tarafından ihlal bulundurması gerekçesi ile otomatik olarak silinen paylaşım rakamlarına tekabül ediyor." diye konuştu.

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"449 MİLYON LİRA VERGİ ÖDEDİK"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, TikTok'un kapatılması yönünde kendilerine talepler geldiğini aktardı.

BURSALI: YASAKLAMALARA, KAPATMALARA, SANSÜRE KARŞIYIZ

Yasaklamalara, kapatmalara, sansüre karşı olduklarını dile getiren Bursalı, kamu düzeni ve kişisel haklar konusunda ise bir düzenleme olması gerektiğinin altını çizdi.

Bursalı'nın, TikTok'un Türkiye'de ne kadar vergi ödediğini sorması üzerine Gelen, "2021 yılında 93 milyon TL'lik bir dijital hizmet vergisi vermiştik. Bu yıl 1 Ocak 2023 tarihinden 31 Ekim 2023 tarihine kadar 449 milyon lira dijital hizmet vergisi ödedik. Bunu da sanırım açıklayan ilk ve tek sosyal ağ sağlayıcı olduğumuzu düşünüyorum." bilgisini paylaştı.

Gelen, şikayet konusu olan platformdaki canlı yayınlar hakkında ise "Canlı yayınlarla ilgili olarak; Türkiye'deki politika ve kural setimizi, en son yaşanan hadiseler sonrasında toplumun hassasiyetleriyle uyuşacak şekilde yeniden gözden geçirme kararı aldık ve bu süreci başlattık." ifadesini kullandı.

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"CANLI YAYINLARDA PARAYI ALANA DA VERENE DE KİMLİK İBRAZI ZORUNLULUĞU GETİRDİK"

Emir Gelen, dijital platformlar üzerinden gündeme getirilen kara para aklama iddialarına ilişkin sorular üzerine de şunları kaydetti:

"TİKTOK, KARA PARA AKLAMA İDDİALARINI SON DERECE CİDDİYE ALIYOR"

"TikTok, platformun, kara para aklama dahil olmak üzere herhangi bir yasadışı faaliyet için kullanılması konusunda dile getirilen bütün iddiaları son derece ciddiye alıyor. Kara para aklamanın önlenmesi için bir birim geliştirdik. Bu birim, bahse konu iddiaları sürekli inceliyor. Geçtiğimiz yıl MASAK ile birkaç toplantımız oldu. Kara para aklanması ile mücadele etmek için programımızın güvenliğini artırmaya karar verdik. Canlı yayınlarda parayı alan ve parayı verene de bir kimlik ibrazı zorunluluğu getirdik. Bunu da MASAK yetkilileri ile paylaştık. Çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu, bize de çok zarar veriyor. Biz kesinlikle böyle bir şeye ne aracı olmak ne de böyle bir şeyle anılmak istiyoruz. Bu anlamda bizim sıfır toleransımız olduğunun altını çizmek isterim."

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Gelen, başka bir soru üzerine, TikTok'un, yetki alanı içerisindeki ülkeler arasında şu anda Ürdün'de kısıtlı olduğunu belirtti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.