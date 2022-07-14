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Time dergisi 2022'nin en iyi 50 yerini seçti

Time dergisi 2022’de keşfedilmesi gereken en güzel 50 destinasyonu sıraladı. Listede ‘Klasik yeniden doğuş’ başlığıyla İstanbul da yer aldı. İstanbul için 'Türkiye’nin en büyülü şehri' denildi. Yazıda ayrıca Türkiye'nin dünyada isim değişikliğine giderek Türkiye adıyla yeniden doğuşuna atıfta bulunarak, İstanbul'un kendi rönesansını yaşadığı belirtildi. İşte Time'a göre 2022'nin en iyi 50 yeri...

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  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Şarika, Birleşik Arap Emirlikleri

    Fotoğraf: AA
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Park City, Utah, ABD

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Galapagos Adaları, Ekvator

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Dolni Morava, Çek Cumhuriyeti

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Seul, Güney Kore

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Büyük Set Resifi, Avustralya

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Doha, Katar

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Detroit, Michigan, ABD

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Kerala, Hindistan

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Arktika

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Ahmedabad, Hindistan

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Nairobi, Kenya

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Valencia, İspanya

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Queenstown, Yeni Zelanda

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Hwange Ulusal Parkı, Zimbabve

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Tarihi İpek Yolu, Özbekistan

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Sao Paulo, Brezilya

    Fotoğraf: AA
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Butan Yolu, Butan

    Fotoğraf: Shutterstock
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Devon, İngiltere

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Bali, Endonezya

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Uluslararası Uzay İstasyonu

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Kyushu Adası, Japonya

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Paskalya Adası, Şili

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Salta, Arjantin

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Portree, İskoçya

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Tofino, Kanada

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Boracay, Filipinler

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Madeira, Portekiz

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Franschhoek, Güney Afrika

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Miami, ABD

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    El Chalten, Arjantin

    Fotoğraf: Shutterstock
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Bogota, Kolombiya

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Alentejo, Portekiz

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Lower Zambezi Ulusal Parkı, Zambiya

    Fotoğraf: Shutterstock
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Kaunas, Litvanya

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Setouchi Adaları, Japonya

    Fotoğraf: Shutterstock
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Kalabriya, İtalya

    Fotoğraf: Shutterstock
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    San Francisco, ABD

    Fotoğraf: Reuters
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Skelleftea, İsveç

    Fotoğraf: Shutterstock
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Kopenhag, Danimarka

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Marsilya, Fransa

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Selanik, Yunanistan

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    İstanbul, Türkiye

    Fotoğraf: AA
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Ilulissat, İzlanda

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Jamaika

    Fotoğraf: Shutterstock
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Fremantle, Avustralya

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Toronto, Kanada

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Kigali, Ruanda

    Fotoğraf: AP
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Riviera Nayarit, Meksika

    Fotoğraf: Shutterstock
  • 2022'nin en iyi 50 yeri açıklandı... Türkiye'den bir ilimiz listede!

    Portland, ABD

    Fotoğraf: AP

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