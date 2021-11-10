Time farklı tarihlerde Atatürk'ü kapağına taşıdı 0:00 / 0:00

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıldönümünde anılıyor. Amerikan Time dergisi de bugüne kadar farklı tarihlerde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü kapağına taşıdı.

Cumhuriyet ilan edilmeden birkaç ay önce 24 Mart 1923'te Time dergisinin kapağında Atatürk vardı. Atatürk'ün bulunduğu yazıda, Anadolu'da özgür bir ulus kurma mücadelesi ve kişiliği övgü ile anlatıldı.

"Time 90 Yaşında: 90 Kapak Hikayesiyle Modern Tarih Hakkında Bilmeniz Gereken Her şey" başlığı ile hazırlanan sayfada, ilk sırada Mustafa Kemal Atatürk'e ayırdı.

Atatürk için 'Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden daha sonra Atatürk olarak tanınan asker Mustafa Kemal Atatürk, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak çıktı. Atatürk'ün laik reformları ve otoriter çizgisi on yıllar boyunca Ortadoğu'da yankı uyandıracak bir efsane bıraktı' ifadeleri kullanıldı.

ATARTÜRK, 4 YIL SONRA TEKRAR TIME'IN KAPAĞINDA

Atatürk, 21 Şubat 1927'de bir kez daha Time dergisinin kapağında yer aldı. Atatürk'ün Türkiye'de demokrat ve cumhuriyetçi adımlar atması dünyada takip ediliyordu.