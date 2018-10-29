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Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berika Demir katıldığı bir programda "Sosyal doktor da olmak çok önemli. Doktora gidiyoruz. Suratımıza bakmadan bizi muayene eden doktorlarımız oluyor." sözleri sosyal medyada da tepkilere sebep oldu. Sosyal medya fenomeni tıp öğrencisinin "doktorları hedef gösterdiği" ifade edildi.