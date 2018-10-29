SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika

Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı

29.10.2018 - 11:13 | Güncelleme: HABERTURK.COM

İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir, paylaşımları sayesinde sosyal medyada fenomen oldu. Güzelliği, öğrencilere verdiği burslar ve kitap yardımları ile daha önce adından söz ettiren Berika Demir son açıklamasıyla eleştirildi

  • 1 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    1 | 31

    İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi Berika Demir Instagram paylaşımları, öğrencilere verdiği burslar ve kitap yardımları ile adından söz ettiriyor. Ancak güzel doktor adayı son paylaşımı ile internet kullanıcıları eleştirildi.

     

  • 2 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    2 | 31

    Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Berika Demir katıldığı bir programda "Sosyal doktor da olmak çok önemli. Doktora gidiyoruz. Suratımıza bakmadan bizi muayene eden doktorlarımız oluyor." sözleri sosyal medyada da tepkilere sebep oldu. Sosyal medya fenomeni tıp öğrencisinin "doktorları hedef gösterdiği" ifade edildi.

     

  • 3 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    3 | 31

    Hem okuyup bir yandan da modellik yapan 25 yaşındaki Berika Demir Tıp Fakültesi öğrencisi.

  • 4 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    4 | 31

    2013 yılında anadolu lisesinden mezun olan Berika Demir girdiği üniversitesi sınavında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı.

     

  • 5 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    5 | 31

    Berika, bir dönem bilgi yarışmasına katıldı. Ancak beşinci soruda verdiği yanlış cevap ile elenip bin Berika, "Tıp Fakültesi öğrencisi olmasına rağmen kısa sürede yarışmadan elenen kız" diye eleştirildi.

     

  • 6 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    6 | 31

    Ancak sınavlarda aldığı notlarla dikkat çeken genç doktor adayı, bir süre sonra da paylaştığı fotoğraflarla sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

     

  • 7 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    7 | 31

    Tıp Fakültesi önünde çektirdiği fotoğraflarla fenomen olan Berika'nın 139 bine yakın takipçisi var.

  • 8 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    8 | 31
  • 9 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    9 | 31
  • 10 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    10 | 31
  • 11 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    11 | 31
  • 12 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    12 | 31
  • 13 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    13 | 31
  • 14 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    14 | 31
  • 15 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    15 | 31
  • 16 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    16 | 31
  • 17 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    17 | 31
  • 18 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    18 | 31
  • 19 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    19 | 31
  • 20 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    20 | 31
  • 21 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    21 | 31
  • 22 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    22 | 31
  • 23 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    23 | 31
  • 24 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    24 | 31
  • 25 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    25 | 31
  • 26 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    26 | 31
  • 27 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    27 | 31
  • 28 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    28 | 31
  • 29 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    29 | 31
  • 30 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    30 | 31
  • 31 Tıp Fakültesi'nin yıldızı Berika Demir açıklamasıyla ortalığı karıştırdı
    31 | 31

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X