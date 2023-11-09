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        Haberler Gündem Trafik TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü

        TIR'a çarpan otomobil savrulup, alev aldı: 2 ölü

        Konya'da, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil, TIR'a çarpıp alev aldı. Feci kazada hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 13:15 Güncelleme: 09.11.2023 - 13:15
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        TIR'a çarpıp, alev aldı: 2 ölü
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        Konya'da otomobilin TIR'a çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

        AA'nın haberine göre, Konya-Beyşehir kara yolunda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, karşı şeride geçip bir TIR'a çarptı.

        Savrularak yoldan çıkan otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hurdaya dönen otomobildeki Zeynel B. (23) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #trafik kazası
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