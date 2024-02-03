Tobruk'ta Hafter güçleriyle silahlı çatışma: 1 ölü
Libya'nın doğusundaki Tobruk kentinin güneyinde Halife Hafter'e bağlı güçlerle bölge sakinleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü
Libya medyasında yer alan haberlerde, Tobruk kentinin güneyindeki El-Cağbub bölgesinde Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı güçlerle bölge sakinleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.
AA'nın aktardığı habere göre, çatışmada bölge sakinlerinden 1 kişinin öldüğü, "birkaç kişinin" de yaralandığı aktarıldı.
Çatışmanın ardından Hafter'e bağlı güçlerin aranan bazı kişileri alıkoymak için bölgeye takviye güçler gönderdiği ifade edildi.